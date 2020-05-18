36-летний украинский актер и комик Юрий Ткач, звезда "Квартал 95" позабавил сеть новой выходкой

Как передает Politeka.net, артист опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм свежее видео с сенсационным заявлением (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

"Поменял жену))) Как вам такой вариант?)))", - сообщил Юрий в подписи.

Находясь на улице, юморист предстал в ярко-желтой вышиванке. После слов "короче, был сегодня на базаре и взял себе новую жену", Юрий показал роскошную блондинку.

"Чуть-чуть не привык еще...", - добавил артист, хвастаясь красоткой.

Примечательно, что "новой женой" оказалась его супруга Виктория. Таким поступком Юрий сделал возлюбленной комплимент - как и весна, девушка просто расцвела.

"Чуть-чуть отмоешь и будет как старенькая", - иронично подметила Виктория, намекая, что под слоем косметики - Юрий "найдет" прежнюю супругу.

Пользователи оценили шутку, оставив уйму комментариев за считанные минуты.

"Дома перевір, якщо не підійде, сходи поміняй на іншу"

"А чем старая жена уже не подходит?😹 Но они у тебя🔥"

"Молодцы! Всегда на позитиве😍😂"

"Шикарная женщина!"

"Она божественная всегда!😍"

"Дуже красивий макіяж😍😍💕"

Ранее мы сообщали, Ткач умилил сеть семейным фото на природе. Артист предстал вместе с женой и дочерью Елизаветой. Юрий обнимал своих девочек, все улыбались и выглядели счастливо.

"Пусть каждый день в вашей семье, будет незабываемым праздником)))", - написал артист.

"С днём семьи!", "Вы очень милые❤️❤️❤️", "Желаю Вашей семье здоровья, семейного благополучия, любви и счастья 💕💕💕💕 ", "Вай😍", "Юра! У Вас очень хорошая,крепкая СЕМЬЯ!", - писали им в ответ в комментариях.

Напомним, Юрий Ткач из «Квартал 95» похвастался талантом подросшей дочери.

Как сообщала Politeka, раздетый Юрий Ткач из "Квартал 95" ошарашил постельным фото с женой: "Зачем выставлять такое?"