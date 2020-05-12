Популярная украинская исполнительница Наталья Могилевская порадовала поклонников и сверкнула безупречным телом на концерте

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Я мечтала жить на сцене. Как же я теперь скучаю по ней! P.S. Поздравляю с нашими первыми шагами к свободе. Надеюсь, к лету все закончится», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Могилевская позирует в платье без белья, демонстрируя безупречное тело. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«До чего же хороша», «о да, свобода – это мечта», «Вы классная, настоящая и живая. С удовольствием пою ваши песни, и жду новые хиты…», «очень классный концерт», «бесподобная», - пишут они.

Как сообщалось ранее, Наталья Могилевская удивила украинцев новой внешностью во время анонса своего концерта.

Популярная певица решила провести большой «карантинный» концерт, который покажут по телевидению 10 мая. Об этом сама Могилевская рассказала в видео, опубликованном в ее Инстаграм.

«Смонтировала для всех концерт. Я знаю, что свежих новостей сейчас, свежих программ, свежих концертов почти никто не снимал долго. Поэтому мы очень спешили и 10 числа в последний день карантина мы успеем порадовать всех новым концертом», - пообещала певица.

Она также анонсировала, что на этом концерте воссоединится со своим давним танцевальным партнером Владом Ямой.

Напомним, дерзкая Могилевская зажгла на сцене, выставив напоказ все свои прелести.

Как сообщала Politeka, Могилевская в прозрачном наряде пустилась во все тяжкие и поразила откровением.

Также Politeka писала, что Могилевская избавилась от лифчика и прикрыла свое бесстыдство белым пиджаком.