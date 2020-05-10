На себя не похожа

Наталья Могилевская удивила украинцев новой внешностью во время анонса своего концерта

Популярная певица решила провести большой «карантинный» концерт, который покажут по телевидению 10 мая. Об этом сама Могилевская рассказала в видео, опубликованном в ее Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

«Смонтировала для всех концерт. Я знаю, что свежих новостей сейчас, свежих программ, свежих концертов почти никто не снимал долго. Поэтому мы очень спешили и 10 числа в последний день карантина мы успеем порадовать всех новым концертом», - пообещала певица.

Она также анонсировала, что на этом концерте воссоединится со своим давним танцевальным партнером Владом Ямой.

На видео звезда предстала перед зрителями в весьма оригинальном образе: на ней был атласный голубой пиджак, под которым красовался бежевый бралет. Кроме того, внимание поклонников Могилевской привлек ее свежий бронзовый загар. Многие удивились тому, откуда он мог взяться на карантине.

В комментариях к видео украинцы принялись активно обсуждать перемены во внешности звезды. При этом их мнения разделились на два лагеря: одним Могилевская показалась посвежевшей, а другим – наоборот.

«Боже, но шось така», «Как всегда прекрасна», «Какая вы счастливая», «Ужас», «Наталья где то на Арубе карантинила очень изменилась», «Изменилась) помолодела», «Наташа, откуда загар??», - пишут люди.

Напомним, дерзкая Могилевская зажгла на сцене, выставив напоказ все свои прелести.

Как сообщала Politeka, Могилевская в прозрачном наряде пустилась во все тяжкие и поразила откровением.

Также Politeka писала, что Могилевская избавилась от лифчика и прикрыла свое бесстыдство белым пиджаком.