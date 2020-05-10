Наталья Могилевская удивила украинцев новой внешностью во время анонса своего концерта

Популярная певица решила провести большой «карантинный» концерт, который покажут по телевидению 10 мая. Об этом сама Могилевская рассказала в видео, опубликованном в ее Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

«Смонтировала для всех концерт. Я знаю, что свежих новостей сейчас, свежих программ, свежих концертов почти никто не снимал долго. Поэтому мы очень спешили и 10 числа в последний день карантина мы успеем порадовать всех новым концертом», - пообещала певица.

Она также анонсировала, что на этом концерте воссоединится со своим давним танцевальным партнером Владом Ямой.

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На видео звезда предстала перед зрителями в весьма оригинальном образе: на ней был атласный голубой пиджак, под которым красовался бежевый бралет. Кроме того, внимание поклонников Могилевской привлек ее свежий бронзовый загар. Многие удивились тому, откуда он мог взяться на карантине.

В комментариях к видео украинцы принялись активно обсуждать перемены во внешности звезды. При этом их мнения разделились на два лагеря: одним Могилевская показалась посвежевшей, а другим – наоборот.

«Боже, но шось така», «Как всегда прекрасна», «Какая вы счастливая», «Ужас», «Наталья где то на Арубе карантинила очень изменилась», «Изменилась) помолодела», «Наташа, откуда загар??», - пишут люди.  

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Уже сегодня в 22:40 на 1+1 большой концерт "Я завелась"! ⠀ ВНИМАНИЕ КВЕСТ_КОНКУРС! Самые внимательные зрители получат эксклюзивные подарки! Смотри концерт, пиши ответы на вопросы в комментариях (один комментарий должен содержать все ответы!) и уже 13 мая будут определены три победителя. ⠀ 1. Концерт "Я завелась" начался с песни ... 2. Я исполнила в течении концерта несколько танцев с партнерами. А сколько партнеров было, посчитаете? 3. Во время концерта неожиданно звучит песня группы Вопли Видоплясова, а какую роль она сыграла? 4. Для исполнения этой песни, я позвала на помощь своих учеников из @talantschool. Что это была за песня? 5. Образов тоже было не мало. Кто их успел посчитать? 6. Огромный циферблат послужил отличной декорацией для песни ... 7. Внимание, черный ящик! 🙂 Какие предметы балет выносит мне во время исполнения песни "Ночь близится к утру"? ⠀ Победители будут выбраны случайным образом, среди всех кто ответит правильно на все вопросы. Всем удачи и до встречи у телеэкранов 💋 #могилевская #натальямогилевская #легендаалексеевна #новыйконцерт #новоешоу #язавелась #ужесегодня #ятанцевала #2020

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Напомним, дерзкая Могилевская зажгла на сцене, выставив напоказ все свои прелести.

Как сообщала Politeka, Могилевская в прозрачном наряде пустилась во все тяжкие и поразила откровением.

Также Politeka писала, что Могилевская избавилась от лифчика и прикрыла свое бесстыдство белым пиджаком.