Наталья Могилевская удивила украинцев новой внешностью во время анонса своего концерта
Популярная певица решила провести большой «карантинный» концерт, который покажут по телевидению 10 мая. Об этом сама Могилевская рассказала в видео, опубликованном в ее Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз).
«Смонтировала для всех концерт. Я знаю, что свежих новостей сейчас, свежих программ, свежих концертов почти никто не снимал долго. Поэтому мы очень спешили и 10 числа в последний день карантина мы успеем порадовать всех новым концертом», - пообещала певица.
Она также анонсировала, что на этом концерте воссоединится со своим давним танцевальным партнером Владом Ямой.
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На видео звезда предстала перед зрителями в весьма оригинальном образе: на ней был атласный голубой пиджак, под которым красовался бежевый бралет. Кроме того, внимание поклонников Могилевской привлек ее свежий бронзовый загар. Многие удивились тому, откуда он мог взяться на карантине.
В комментариях к видео украинцы принялись активно обсуждать перемены во внешности звезды. При этом их мнения разделились на два лагеря: одним Могилевская показалась посвежевшей, а другим – наоборот.
«Боже, но шось така», «Как всегда прекрасна», «Какая вы счастливая», «Ужас», «Наталья где то на Арубе карантинила очень изменилась», «Изменилась) помолодела», «Наташа, откуда загар??», - пишут люди.
Напомним, дерзкая Могилевская зажгла на сцене, выставив напоказ все свои прелести.
Как сообщала Politeka, Могилевская в прозрачном наряде пустилась во все тяжкие и поразила откровением.
Также Politeka писала, что Могилевская избавилась от лифчика и прикрыла свое бесстыдство белым пиджаком.