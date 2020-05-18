Известные украинские певицы Камалия и Наталья Могилевская засветились вместе

На фото Могилевская позировала в красном платье со стразиками. Образ Наталья дополнила фатиновой накидкой и большими кольцами на руке. Камалия стояла рядом в синем платье с бездонным декольте. Красавицы улыбались на камеру и позировали для фото. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Прекрасная мамочка проекта "Танцы со звездами" Камалия, завоевавшая сердца украинок своей простотой и искренностью, которая так редко встречается среди людей успешных и состоятельных. Ты большая молодец! Искренний и прекрасный человек. Я желаю тебе счастья и здоровья детям!", - написала Могилевская под фото.

Фанаты поставили почти 2500 лайков и написали несколько комментариев:

"Много о ней слышал, но как то хитов ни одного не припомню", "Такая улыбчивая и солнечная, аж светишься. Супер Наташ, молодец", "Ой, а что с Камалией случичлось", "Какие красивые!!! Камалия певица, или танцует?", "Кроме простоты и искренности она ещё и очень не воспитана".

Ранее мы сообщали, что популярная украинская исполнительница Наталья Могилевская порадовала поклонников и сверкнула безупречным телом на концерте.

«Я мечтала жить на сцене. Как же я теперь скучаю по ней! P.S. Поздравляю с нашими первыми шагами к свободе. Надеюсь, к лету все закончится», - говорится в сообщении.

Сообщалось, что украинская певица Наталья Могилевская высказалась о том, почему работать в шоу-бизнесе по контракту довольно тяжело.

Так, в специальном интервью в шоу Потапа и Позитива 2POPODCAST Наталья Могилевская рассказала, почему прекратила продюсерскую деятельность, а также, чем сложен контракт в мире шоу-бизнеса.

Напомним, Могилевская избавилась от лифчика и сверкнула безупречным телом на концерте

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