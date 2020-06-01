Российский режиссер Константин Богомолов, который в прошлом году женился на скандальной телеведущей Ксении Собчак, поделился весьма откровенным фото

У себя в Инстаграм он опубликовал со спины оголенную женщину, которая едва прикрывала руками свою грудь, передает Politeka.net. Фото было затемнено, в кадр попала голая спина девушки, часть ее груди и тень значка apple на спине. Богомолов не стал подписывать фото, оставив лишь черное сердечко. Поклонники сразу же вычислили, что он поделился личной фотографией с Собчак.

За полдня пост режиссера собрал почти 5 тысяч лайков. В комментариях стали бурно обсуждать выходку режиссера.

«Опять будоражите просторы интернета», «Виторган узнает родинку на левом боку??», «Несостоявшийся президент?», «Это что за чудо в мешке?», «Ща, провинциальное болото забурлит. Фото супер», «Обгорела на солнце?», «Только я увидела или мне кажется на лопатке знак apple», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что сама Собчак несколько раз критиковала женщин, которые выкладывают обнаженные фото в соцсетях. По ее мнению, таким женщинам больше нечем привлечь к себе внимание.

Правда, сама Ксения Анатолиевна иногда тоже может блеснуть красотой своего тела, оставив в своем профиле провокационные снимки.

Напомним, что после известия о болезни экс-жены Богомолова, Собчак вывалила правду о Виторгане: «Когда я выходила замуж…».

Как сообщала Politeka, новый муж Собчак Богомолов сделал срочное заявление, узнав о диагнозе экс-супруги: «тест показал…».

Также Politeka писала, что Ксения Собчак бросила Бузовой дерзкий вызов, перевоплощение пугает: "Я запела!".