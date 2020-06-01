Российский режиссер Константин Богомолов, который в прошлом году женился на скандальной телеведущей Ксении Собчак, поделился весьма откровенным фото
У себя в Инстаграм он опубликовал со спины оголенную женщину, которая едва прикрывала руками свою грудь, передает Politeka.net. Фото было затемнено, в кадр попала голая спина девушки, часть ее груди и тень значка apple на спине. Богомолов не стал подписывать фото, оставив лишь черное сердечко. Поклонники сразу же вычислили, что он поделился личной фотографией с Собчак.
За полдня пост режиссера собрал почти 5 тысяч лайков. В комментариях стали бурно обсуждать выходку режиссера.
«Опять будоражите просторы интернета», «Виторган узнает родинку на левом боку??», «Несостоявшийся президент?», «Это что за чудо в мешке?», «Ща, провинциальное болото забурлит. Фото супер», «Обгорела на солнце?», «Только я увидела или мне кажется на лопатке знак apple», - пишут пользователи сети.
Экс-любовник Аллы Пугачевой перестал есть, печальные подробности: "Не хватает сил"
Удар курса, бесплатные евробляхи и украинцы без денег – главное за ночь
Резкий обвал доллара, богатства Зеленского и новые выплаты для украинцев — главное за ночь
В ПриватБанке начали блокировку всех счетов, денег не снять: "клиент должен..."
Стоит отметить, что сама Собчак несколько раз критиковала женщин, которые выкладывают обнаженные фото в соцсетях. По ее мнению, таким женщинам больше нечем привлечь к себе внимание.
Правда, сама Ксения Анатолиевна иногда тоже может блеснуть красотой своего тела, оставив в своем профиле провокационные снимки.
Напомним, что после известия о болезни экс-жены Богомолова, Собчак вывалила правду о Виторгане: «Когда я выходила замуж…».
Как сообщала Politeka, новый муж Собчак Богомолов сделал срочное заявление, узнав о диагнозе экс-супруги: «тест показал…».
Также Politeka писала, что Ксения Собчак бросила Бузовой дерзкий вызов, перевоплощение пугает: "Я запела!".