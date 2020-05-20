Популярна російська актриса Христина Асмус здивувала несподіваними змінами в зовнішності

32-річна зірка показала новий образ на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

На фото видно обличчя актриси крупним планом. Асмус задумливо підперла рукою голову й пильно дивиться в камеру. Це був би звичайний знімок артистки, якщо б не одна ключова деталь: на обличчі у зірки з'явилися вуса.

«Щось лінь голитися, тисяча чортів!», - підписала кумедний кадр Асмус, натякаючи на свою схожість з іншим відомим «вусачем» - актором Михайлом Боярським.

Очевидно, для зміни свого образу актриса використовувала спеціальний фільтр.

Шанувальники активно коментують нову зовнішність Асмус під її фото.

«ходи так! тобі йде», «А і не голися, і так тепліше», «Дельфін і русалка, вони якщо чесно», «Христина, ти чого», «Так і ходи завжди, ти ж жінка!», «А вуса Асмус як у Боярського розмовляють», «Загрозливо виглядає, як трансвестит», «Боже, які натуральні вуса», «Ну що ж ти зробила? Ти ж не Кончіта», - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Асмус здивувала шанувальників новою зовнішністю. Актриса з'явилася в светрі коричневого відтінку і джинсового міні-спідниці.

На ноги красуня натягнула темні колготки з блискітками, а також шльопанці.

Волосся зірки виглядали неухоженно, можливо, красуня одягла перуку.

Зірка позувала на вулиці, притуливши руку до стіни.

Нагадаємо, недоглянута Асмус шокувала новою зовнішністю: "Не схожа на себе".

Як повідомляла Politeka, скандальна Асмус показала свою улюблену полуничку і не тільки, ставши на коліна.

Також Politeka писала, що Асмус відклячила п'яту точку і розговорилася, Харламов змирився.