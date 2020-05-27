32-річна російська актриса Христина Асмус, яка одружена з коміком Гаріком Харламовим, порадувала шанувальників хорошою новиною

У себе в Instagram актриса розповіла, що прийняла рішення допомагати хворим дітям, передає Politeka.net. За словами Асмус, вона приєдналася до благодійного проекту, який займається допомогою дітям з рідкісними генетичними захворюваннями.

Асмус розповіла, що тепер час від часу буде викладати рекламу, гроші з якої будуть йти на допомогу дітям. Шанувальників вона закликала активніше лайкати такі пости. Повідомлення про своє рішення Асмус супроводила селфі, на якому виглядала дуже щасливою.

За 40 хвилин пост Асмус зібрав майже 12 тисяч лайків. Чоловік Наташі Корольової Тарзан не витримав і теж оцінив фото. У коментарях почали хвалити Асмус за прийняте рішення.

«Христина ви молодець, що займаєтеся гідною справою, а не набридливим позерством. Ви достойна самобутня дівчина», «Це цінно», «Браво», «Хороший проект», «Очі світяться добротою і ніжністю!», «Ти Молодець..нікого не слухай!.. продовжуй не залежати не від кого.. гарного вечора!)», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Христина Асмус поділилася фото, на якому з'явилася у відвертому образі з висунутим язиком. Красуня позувала в темній футболці з рожевим написом, нахиливши голову і звернувши язик в трубочку.

Крім цього, акторка шокувала шанувальників кадрами зі зйомок, на яких вона була одягнена як недоглянута дівчина. На Асмус був надітий коричневий светр, джинсова міні-спідниця і шльопанці.

Нагадаємо, що скандальна Асмус пустилася у всі тяжкі і вразила розкішшю в міні-шортах: "Бомба".

Як повідомляла Politeka, Асмус з «вагітним» животом потрясла новим фото, Харламов до такого не готовий: «Пора за другим».

Також Politeka писала, що скандальну Асмус заклювали після нової витівки, мережа кипить: "Як Харламов це терпить?".