32-річна російська актриса Христина Асмус постала у всій красі на вулиці

Зірка активно публікує пости в Instagram, в яких показує свої робочі будні і знімки різних фотосесій, передає Politeka.net.

На одному з недавніх знімків Асмус з'явилася в чорному жакеті і міні-шортиках. Останні оголили стрункі ніжки акторки.

Христина взула довгі чобітки, схожі на ковбойські, і йшла, поглянувши назад.

На обличчі красуні помітний макіяж з темними стрілками і сливова помада. Христина трохи посміхнулася.

"Ти! Так, так, ти! 👀 Хто зараз читає цей текст. Гарного тобі дня! ))) 😘☀️", - підписала фото Асмус.

Майже за годину пост зібрав понад 20 тисяч лайків та багато коментарів.

"І тобі!! У нас нарешті сонечко виглянуло, а то холод цілими днями був♥️", "Красатуля😍😍", "І вам доброго дня, Христина🌸", "Не чекав. Спасибі", "Фото шикарно! Статус на мільйон радості та гарного настрою!", "Чоботи не дуже виглядають, ноги худі, а так норм👏", "Куди пішла без маски?", "Це взаємно Христина! Як завжди Бомба", "Вам не набридли це постійно, ідеально завите волосся, не хочеться легкої недбалості в зачісці🤔", "Спасибі, і вам теж! 💕", "Дякую. Взаємно. Дай бог тобі здоров'я", "На рибалку?)", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Христина Асмус сфотографувалася крупним планом. Фото було примітно тим, що під носом у зірки "виросли" вуса.

«Чет лінь голитися, тисяча чортів!», - підписала кумедний кадр Асмус, натякаючи на свою схожість з іншим відомим «усачем» - актором Михайлом Боярським.

Нагадаємо, недоглянута Асмус шокувала новою зовнішністю: "Не схожа на себе".

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