32-річна російська актриса Христина Асмус знову з'явилася в образі вагітної дівчини
У себе в Instagram красуня поділилася фото, на якому постала в гарній довгій сукні, яка обтянула її накладний живіт, передає Politeka.net. Як відомо, зараз Асмус грає в онлайн-серіалі, де її персонаж – вагітна актриса. Тому все частіше в стрічці зірки з'являються вагітні фото, які викликають справжній фурор серед шанувальників.
«У перервах між зйомками в серіалі «Беезумие» я іноді забуваю, що не вагітна. Хоча, коли я знімаю цей накладний живіт відчуття, що я все одно місяці на 5-му», - зазначила Асмус, натякнувши, що набрала вагу на карантині.
За 15 хвилин пост актриси зібрав понад 10 тисяч лайків. У коментарях почали хвалити артистку і радити їй завести другу дитину.
«Хто-небудь зателефонуйте пожежникам, тому що цей пост вогонь», «Пора значить за другим йти», «Серіал вогонь)))», «Пузико», «Ну значить пора за другим», «Ну дуже до лиця», «Мила», «Це тимчасово) Як і все в цьому житті», - пишуть користувачі мережі.
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Раніше ми писали, що Христина Асмус поділилася фото, на якому постала в чорному жакеті і міні-шортиках. Красуня засвітила свої стрункі ніжки, на які взула стильні чорні чоботи.
Нагадаємо, що скандальна Асмус перетворилася в Боярського і налякала новою зовнішністю: «Тисяча чортів».
А ще Politeka писала, що скандальну Асмус заклювали після нової витівки, мережа кипить: "Як Харламов це терпить?".
Також Politeka повідомляла, що Христина Асмус пограла язиком на камеру: "За що Харламову така дісталася?".