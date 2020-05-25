32-річна російська актриса Христина Асмус знову з'явилася в образі вагітної дівчини

У себе в Instagram красуня поділилася фото, на якому постала в гарній довгій сукні, яка обтянула її накладний живіт, передає Politeka.net. Як відомо, зараз Асмус грає в онлайн-серіалі, де її персонаж – вагітна актриса. Тому все частіше в стрічці зірки з'являються вагітні фото, які викликають справжній фурор серед шанувальників.

«У перервах між зйомками в серіалі «Беезумие» я іноді забуваю, що не вагітна. Хоча, коли я знімаю цей накладний живіт відчуття, що я все одно місяці на 5-му», - зазначила Асмус, натякнувши, що набрала вагу на карантині.

За 15 хвилин пост актриси зібрав понад 10 тисяч лайків. У коментарях почали хвалити артистку і радити їй завести другу дитину.

«Хто-небудь зателефонуйте пожежникам, тому що цей пост вогонь», «Пора значить за другим йти», «Серіал вогонь)))», «Пузико», «Ну значить пора за другим», «Ну дуже до лиця», «Мила», «Це тимчасово) Як і все в цьому житті», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Христина Асмус поділилася фото, на якому постала в чорному жакеті і міні-шортиках. Красуня засвітила свої стрункі ніжки, на які взула стильні чорні чоботи.

Нагадаємо, що скандальна Асмус перетворилася в Боярського і налякала новою зовнішністю: «Тисяча чортів».

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