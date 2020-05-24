Скандальну російську актрису Христина Асмус розкритикували за нову витівку

Так, на своїй сторінці в Instagram, артиска підвела підсумки свого нового конкурсу, який придумала - "Перепляши Асмус", передає Politeka.net.

«Ви просто зробили мій тиждень!

Я подивилася кожен танець від початку і до кінця, кожен пролайкала 💕 Дуже багато ностальгії, багато зворушливого і смішного. Ви неймовірно круті!!! Буду потім ще багато разів переглядати!))) ☺️ Спасибі за історії у відео та за продумування образів до найдрібніших деталей ✊🏻

Дякую за повідомлення «Неважливо які будуть результати, я кайфанула!» 💋», - написала Асмус.

Проте вона також поскаржилася на хвилю гнівної критики, яку почула в свою адресу і зазначила, що не очікувала, що таких повідомлень буде так багато.

«Вам не сподобався моя дитина?» 😳; «Я погано танцюю?»; «Ніколи більше не буду брати участь до конкурсах!»; «Вибрали фуфло!»; «Я більше всіх відео записала, чому не я?»; «Переможці жахливі!»; «Все нечесно!» 🤦🏼‍♀️, «Як Харламов це терпить?»- наводить вона коментарі.

Раніше ми повідомляли, що Христина придумала конкурс - "Перепляши Асмус". При цьому зірка показала, як треба танцювати. Знав взуття, вона пустилася в дикий танок, активно жестикулюючи руками і виляючи стегнами (та що там, всім тілом). При цьому активно "підігравала" собі мімікою.

"ну ви отжигаете просто😂"; "переплясать вас? 😆 Не думаю, що у мене вийде😂"; "Я думала з шафи вийде партнер 😂🔥"; "Для початку скільки потрібно випити і чегоооо? 😂", - писали в коментарях.

Нагадаємо, недоглянута Асмус шокувала новою зовнішністю: "Не схожа на себе".

Як повідомляла Politeka, скандальна Асмус показала свою улюблену полуничку і не тільки, ставши на коліна.

Також Politeka писала, що Асмус оттопырила п'яту точку і розговорилася, Харламов змирився.