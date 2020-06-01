Украинская телеведущая Даша Трегубова, которая ведет шоу «Х-фактор», поделилась невероятной съемкой

Красотка опубликовала у себя в Инстаграм серию новых фото, которые вызвали настоящий фурор в сети, передает Politeka.net. Девушка была одета в шелковое черное платье и черный пиджак сверху. Ей сделали укладку, а в прическу добавили красные розы. Макияж Трегубовой специально сделали довольно светлый, благодаря чему ее лицо гармонировало с красными розами и красными губами. Красотка смотрела в кадр, одним взглядом сводя с ума своих поклонников.

«Розы красные, Фиалки синие, Сахар сладкий, И ты тоже», - подписала снимок звезда.

За полдня ее фото собрало более 3 тысяч лайков. В комментариях ей оставили множество комплиментов.

«Богиня красоты», «Восторг», «Хорошие фото. Интересно придумали», «Даша такая красивая!», «Восхищаюсь ее красотой», «Очень красиво, ярко, эффектно», «Дикая роза», «Мавка», «Шикарная», «Невозможно быть такой красивой!», «Офигеть)) Можно ослепнуть))) Красота - понятие вечное)», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Даша Трегубова поделилась роскошным снимком в кресле. Девушка выбрала для фото длинное платье с глубоким декольте. Она закинула нога на ногу, а сама смотрела в сторону, оголив свою соблазнительную зону декольте.

Напомним, что горячая ведущая «Х-фактор» эффектно изогнулась в наряде без белья: «Бомба».

Как сообщала Politeka, Трегубова в маленьком бикини показала, как нужно отдыхать: «Мне хорошо».

Также Politeka писала, что Даша Трегубова избавилась от белья и устроила горячую фотосессию: "Ух и ах".