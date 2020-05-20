Ведуча проекту «Х-фактор» Даша Трегубова вразила шанувальників зізнанням про те, що зробить після закінчення карантину

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Три перші пункти, які я зроблю, коли остаточно закінчиться карантин: 1. Полечу 2. Полечу 3. Полечу✈️ А у вас що?)» - говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Трегбова позує напівсидячи в одному платті без білизни, демонструючи неймовірну красуню. На це звернули увагу і її прихильники.

«Бомба», «а мені так хочеться піти і поїсти фастфуду», «яка ж ви крута», «бомбезний!», «дивився ваші фото, і здається я закохався», - пишуть вони.

До цього ми писали, що відома українська телеведуча Даша Трегубова, зірка "Х-фактора" показала себе і поскаржилася на Київ.

На фото Трегубова з грязнім особою і втомленим виглядом. Волосся дівчина зібрала в хвіст, а образ доповнила сережками і блузкою. Фанати перелякалися за Дашу і почали активно питати, що з нею сталося.

"...коротко про погоду і про пробки в Києві...", - написала Трегубова.

Фанати поставили 2 тисячі лайків і написали кілька коментарів.

Нагадаємо, ведуча "Х-фактора" без ліфчика показала ранкові витівки в ліжку

А ще Politeka писала, що Трегубова з «Х-фактора» заінтригувала чином в пікантному сукню

Також Politeka повідомляла, що ведуча "Х-фактор" довела до сліз творчістю хітмейкера KAZKA