Модель бренду нижньої білизни Victoria's Secret Жизель Олівейра показала свої принади в розкішному платті

Свіже фото красуня опублікувала на своїй сторінці Instagram, передає Politeka.net. Модель влаштувала традиційну домашню фотосесію. Під час карантину красуня вбирається в різні наряди і фотографується на тлі стіни. Таким чином її шанувальникам завжди є на що подивитися.

В цей раз Олівейра вибрала гарне плаття світлого відтінку. Воно виявилося настільки коротким, що красуні довелося прикривати інтимне місце сумочкою у вигляді серця. Крім цього, у сукні було глибоке декольте, яке оголило плечі, ключиці і частину грудей Олівейри.

За годину фото зібрало майже 9 тисяч лайків. В коментарях залишили безліч компліментів.

«Красуня», «Саме шикарне плаття», «Дуже елегантно», «Чудово», «Приголомшлива», «Настрій фантастичний», «Фатальна красуня», «Перший ангел на землі», «Я люблю тебе», «Ти найкраща і найкрасивіша жінка», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Жизель Олівейра влаштувала відверту фотосесію на вулиці. Красуня залишилася в одних трусах і футболці. На одному з фото пекуча красуня піднімає одяг, оголюючи свій плаский живіт і струнку фігуру, а на інших демонструє на камеру п'яту точку.

Нагадаємо, що Жизель Олівейра задерла міні спідницю і показала, за що її люблять чоловіки: «Ангел».

А ще Politeka писала, що Жизель Олівейра без ліфчика витончено спустила плаття: "Справжній талант".

Також Politeka повідомляла, що Жизель Олівейра присіла в екстра-міні, посвітивши пружним тілом: "Ах, не намилуватися".