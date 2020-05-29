Модель легендарного бренду Victoria's Secret Жизель Олівейра похвалилася неймовірним тілом в крихітній сукні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Плаття весняної дівчини», - коротко говориться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованому знімку Олівейра позує в мінісукні, до непристойності розставивши ноги і задерши руки. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.
«Ульотна краса!», «божественна», «вау, красотулька», «ти запаморочлива», «так підтягнуто все», - пишуть вони.
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Як повідомлялося раніше, модель бренду нижньої білизни Victoria's Secret Жизель Олівейра показала свої принади у розкішній сукні.
Свіже фото красуня опублікувала на своїй сторінці Instagram. Модель влаштувала традиційну домашню фотосесію. Під час карантину красуня вбирається в різні наряди і фотографується на тлі стіни. Таким чином її шанувальникам завжди є на що подивитися.
В цей раз Олівейра вибрала гарне плаття світлого відтінку. Воно виявилося настільки коротким, що красуні довелося прикривати інтимне місце сумочкою у вигляді серця. Крім цього, у сукні було глибоке декольте, оголившее плечі, ключиці і частина грудей Олівейри.
Нагадаємо, що Жизель Олівейра задерла міні спідницю і показала, за що її люблять чоловіки: «Ангел».
А ще Politeka писала, що Жизель Олівейра без ліфчика витончено спустила плаття: "Справжній талант".
Також Politeka повідомляла, що Жизель Олівейра присіла в екстра-міні, посвітивши пружним тілом: "Ах, не намилуватися".