Модель легендарного бренду Victoria's Secret Жизель Олівейра похвалилася неймовірним тілом в крихітній сукні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Плаття весняної дівчини», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Олівейра позує в мінісукні, до непристойності розставивши ноги і задерши руки. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Ульотна краса!», «божественна», «вау, красотулька», «ти запаморочлива», «так підтягнуто все», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, модель бренду нижньої білизни Victoria's Secret Жизель Олівейра показала свої принади у розкішній сукні.

Свіже фото красуня опублікувала на своїй сторінці Instagram. Модель влаштувала традиційну домашню фотосесію. Під час карантину красуня вбирається в різні наряди і фотографується на тлі стіни. Таким чином її шанувальникам завжди є на що подивитися.

В цей раз Олівейра вибрала гарне плаття світлого відтінку. Воно виявилося настільки коротким, що красуні довелося прикривати інтимне місце сумочкою у вигляді серця. Крім цього, у сукні було глибоке декольте, оголившее плечі, ключиці і частина грудей Олівейри.

Нагадаємо, що Жизель Олівейра задерла міні спідницю і показала, за що її люблять чоловіки: «Ангел».

А ще Politeka писала, що Жизель Олівейра без ліфчика витончено спустила плаття: "Справжній талант".

Також Politeka повідомляла, що Жизель Олівейра присіла в екстра-міні, посвітивши пружним тілом: "Ах, не намилуватися".