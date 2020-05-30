27-річна бразильська модель Жизель Олівейра, яка брала участь у показах Victoria's Secret, здивувала незвичайним луком

Як передає Politeka.net, свіжу серію знімків красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На карантині Жизель регулярно влаштовує домашні аматорські фотосесії, щоб балувати своїх шанувальників свіжими фото.

На цей раз Олівейра наділа екстремально короткі джинсові шорти, які оголили її худенькі стрункі ніжки. А наверх красуня вибрала об'ємну чорну кофту в паєтках. Модель посміхалася і виглядала щасливою.

Всього за півгодини її фото зібрало майже 4 тисячі лайків. В коментарях красуні залишили безліч компліментів.

«Ви одна з найкрасивіших жінок у світі», «Оооо найкрасивіша», «Гарні губи», «Гарна дєтка», «Дівчина на мільйон», «Ти така приголомшлива, я тебе люблю і захоплююсь тобою», «Дуже мило», «Посміхайся... завжди посміхайся», «Ти прекрасна», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Жизель Олівейра з'явилася в чуттєвому образі і з гарним макіяжем. Дівчина показала обличчя і оголені плечі великим планом, в результаті чого вийшло розгледіти її ідеальні риси обличчя.

«Сподіваюся, до кінця карантину я буду майстром макіяжу», - пожартувала Жизель.

Нагадаємо, що Жизель Олівейра присіла в екстра-міні, посвітивши пружним тілом: "Ах, не намилуватися".

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