27-річна бразильська модель Жизель Олівейра, яка брала участь у показах Victoria's Secret, здивувала незвичайним луком
Як передає Politeka.net, свіжу серію знімків красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На карантині Жизель регулярно влаштовує домашні аматорські фотосесії, щоб балувати своїх шанувальників свіжими фото.
На цей раз Олівейра наділа екстремально короткі джинсові шорти, які оголили її худенькі стрункі ніжки. А наверх красуня вибрала об'ємну чорну кофту в паєтках. Модель посміхалася і виглядала щасливою.
Всього за півгодини її фото зібрало майже 4 тисячі лайків. В коментарях красуні залишили безліч компліментів.
«Ви одна з найкрасивіших жінок у світі», «Оооо найкрасивіша», «Гарні губи», «Гарна дєтка», «Дівчина на мільйон», «Ти така приголомшлива, я тебе люблю і захоплююсь тобою», «Дуже мило», «Посміхайся... завжди посміхайся», «Ти прекрасна», - пишуть користувачі мережі.
Галкін пішов у відрив з близькою подругою Алли Пугачової, кадри облетіли мережу: "Дав жару бабусям!"
Курс валют пограє на нервах українців, гривня пішла в рознос: прогноз НБУ
Валюха з "Сватів" пішла на крайнощі заради зміни іміджу, сміливі кадри: "І куди ми такі гарні?"
Грошей можна не чекати: у Пенсійному фонді розповіли, хто залишиться без виплат
Раніше ми писали, що Жизель Олівейра з'явилася в чуттєвому образі і з гарним макіяжем. Дівчина показала обличчя і оголені плечі великим планом, в результаті чого вийшло розгледіти її ідеальні риси обличчя.
«Сподіваюся, до кінця карантину я буду майстром макіяжу», - пожартувала Жизель.
Нагадаємо, що Жизель Олівейра присіла в екстра-міні, посвітивши пружним тілом: "Ах, не намилуватися".
Як повідомляла Politeka, Жизель Олівейра без сорому присіла в екстра-міні, розставивши ноги: «Ульотна краса!».
Також Politeka писала, що Жизель Олівейра блиснула розкішним тілом в екстра міні: «Фатальна красуня».