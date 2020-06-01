Українська актриса і телеведуча Ольга Сумська привітала свою красуню-дочку з днем народження

Старшій доньці зірки, Антоніні Паперній, 1 червня виповнилося 30 років, передає Politeka.net. Дівчина давно переїхала в Москву, де не тільки активно будує кар'єру, але вийшла заміж і народила двох дітей.

Молода актриса і мати Тоня знімалася в серіалах "Кухня", "Відлига", «Павук», «Куба» та інших.

Ольга Сумська опублікувала зворушливе привітання своїй дочці.

На знімку дві красуні позують в плащах, їх волосся розвіває вітер. Сумська доторкається до дочки, посміхається і дивиться вдалину.

"Доця!!! @tonya_papernaya ❤️ З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ, РІДНА! Моя радість, моє щастя!💋 💋", - написала Ольга.

За десять хвилин пост зібрав понад 1000 лайків та багато коментарів.

"Які гарні", "Вітаю", "Красуні🙌", "Які класні", "З іменинницею!!!Нехай буде найщасливішою на світі!!!🌹🌹🌹🌹🌹🌹", "Я дуже люблю ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Вітаю з Днем народження донечки! В гарний день Ви народили таку красиву, талановиту дочку, хай щастя, здоров'я, успіх і фортуна посміхається їй завжди!💐😍 Материнське щастя воно таке емоційне!🔥", "Красуня😍❤️💛 ", "Як же ви схожі!", "Вітаю, Олю!) День народження дочки, це і власне свято мами!) 💖✨ Будьте здорові і щасливі! 🎇", "Дуже хороші! 👍🙏", "З днем народження, Тоню! Така чудова мама вже 😌😍" , "Привіт! 🎉🎂", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Ольга Сумська опублікувала архівне фото, де зображена під час відпочинку на морі разом зі своїми друзями, зокрема, з Русланою і Адою Роговцевою.

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