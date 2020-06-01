Зірка «Сватів», російська актриса Тетяна Кравченко здивувала новим образом

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала фото з театру, передає Politeka.net. На Кравченко був надітий великий капелюх і перука з довгим кучерявим рудим волоссям. Актрисі зробили неймовірно яскравий театральний макіяж. Такий роблять для того, щоб обличчя акторів виразно виглядало на сцені. Кравченко дивилася в кадр і широко посміхалася.

«Як вам образ?», - запитала вона у шанувальників.

За кілька годин пост актриси зібрав понад 7 тисяч лайків. В коментарях їй залишили безліч компліментів, а також порівняли з Аллою Пугачовою.

«Спокусниця», «Вау, супер», «Красивий наряд», «Красуня», «Ух ти ось це так? Дуже і дуже здорово. Вам вдало підібрали такий образ», «Ви прекрасні», «Ох яка жінка», «Супер, але в Сватах Валюха просто шедевр!!!», «Мадам Брошкіна», «Грайливо», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Тетяна Кравченко поділилася спільною фотографією з президентом Росії Володимиром Путіним. Актриса стояла в Кремлі і широко посміхалася. Це фото було зроблене під час вручення Кравченко державної нагороди. Варто відзначити, що багато шанувальників не оцінили такий жест артистки, зазначивши, що, знімаючись в українському серіалі, не варто таке викладати.

Нагадаємо, що Тетяна Кравченко пішла на крайнощі заради зміни іміджу, сміливі кадри: "І куди ми такі гарні?".

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