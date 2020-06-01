Звезда «Сватов», российская актриса Татьяна Кравченко удивила новым образом

На своей странице в Инстаграм она опубликовала фото с театра, передает Politeka.net. На Кравченко была надета большая шляпа и парик с длинными кучерявыми рыжими волосами. Актрисе сделали невероятно яркий театральный макияж. Такой делают для того, чтобы лицо актеров выразительно выглядело на сцене. Кравченко смотрела в кадр и широко улыбалась.

«Как вам образ?», - спросила она у поклонников.

За несколько часов пост актрисы собрал более 7 тысяч лайков. В комментариях ей оставили множество комплиментов, а также сравнили с Аллой Пугачевой.

«Прелестница», «Вау, супер», «Красивый наряд», «Красотка», «Ух ты вот это да? Очень и очень здорово. Вам удачно подобрали такой образ», «Вы великолепны», «Ох какая женщина», «Супер, но в Сватах Валюха просто- шедевр!!!», «Мадам Брошкина», «Игриво», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Татьяна Кравченко поделилась совместной фотографией с президентом России Владимиром Путиным. Актриса стояла в Кремле и широко улыбалась. Это фото было сделано во время вручения Кравченко государственной награды. Стоит отметить, что многие поклонники не оценили такой жест артистки, отметив, что, снимаясь в украинском сериале, не стоит такое выкладывать.

Напомним, что Татьяна Кравченко пошла на крайность ради смены имиджа, смелые кадры: "И куда мы такие красивые?".

Как сообщала Politeka, Татьяна Кравченко поразила внешним видом из молодости: "В наше время...".

Также Politeka писала, что Татьяна Кравченко ошеломила зажигательным танцем в одном белье: «Валюха жжет!».