66-річна зірка «Сватів» Тетяна Кравченко здивувала шанувальників новим образом

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram актриса опублікувала запис епізоду з вистави «Чужа дружина» і насмішила численну армію фанатів, передає Politeka.net.

На записі артистка стоїть закутана в плащ, а потім говорить «Заходь», скидає одяг, і зал вибухає сміхом. На ній – наряд східної танцівниці – розшитий блискітками бюстгальтер і довга спідниця з блискучим поясом-бахромою.

Вона починає ритмічно рухатися під музику, і запис обривається.

У коментарях шанувальники не пошкодували для улюбленої актриси лайків та емодзі.

«Валюха палить», «Крута Валюха», «Обожнюю, талантіще», – пишуть на сторінці зірки.

Як відомо, Тетяна Кравченко народилася і виросла в українському Донецьку. Коли вона з'явилася на світ в 1953 році, місто ще носило назву Сталіно.

У 1971 році вона поїхала поступати в Москву, і з першої спроби стала студенткою театрального училища імені М. Щепкіна, незважаючи на дуже сильний український акцент.

Українського говору Тані довелося терміново позбутися. Майбутня зірка театру і кінематографа ночами розучувала скоромовки і намагалася побільше спілкуватися з корінними москвичами.

Зоряна роль й оглушлива популярність прийшли до Тетяни Кравченко в 2008 році, коли на телеекрани вийшов серіал «Свати». Валентина Будько, або Валюха – один з головних й улюблених персонажів фільму.

Раніше ми писали про те, що Кравченко здивувала спільною фотографією з президентом РФ Володимиром Путіним.

На знімку, опублікованому в соцмережі, Кравченко стоїть в Кремлі і мило посміхається поруч з ВВП. Актриса пояснила, що фотографія була зроблена, коли президент РФ вручав їй нагороду.

«Церемонія нагородження Орденом Пошани. Москва, Кремль», - підписала знімок актриса.

Нагадаємо, Валюха зі "Сватів" пішла на крайнощі заради зміни іміджу, сміливі кадри.

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