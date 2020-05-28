Відома актриса Тетяна Кравченко, зірка серіалу "Свати", показала незвичайний образ

На фото Кравченко позує в яскравій рожевій блузці і перуці. Образ Тетяна доповнила цікавими візерунками з дерев'яних деталей. Зірка додала макіяж для фото і посміхалася, дивлячись в об'єктив камери. Фотографія вийшла чистою і красивою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Всім доброго дня", - підписала фото Кравченко.

Фанати поставили понад 7 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"І куди ж ми такі красиві зібралися?", "Шамаханско-кучурурская цариця!", "Ось де краса!!!!", "Красуня Тетяна Кравченко Валюха!", "Справжня російська красуня", "А можна історію цих костюмів, дуже цікаво чия ідея", "Так затейница яка!", "Щастя Вам і здоров'я, Ви просто розумниця і красуня!!!".

Раніше ми повідомляли, що зірка серіалу «Свати» Тетяна Кравченко здивувала молодим видом на знімку з головним героєм картини.

«З Федором Ягнятком. Золотий дует», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Кравченко виглядає явно помолодевши, на що звернули увагу її шанувальники.

Повідомлялося, що Відома актриса Тетяна Кравченко, зірка серіалу "Свати", показала актуальну проблему.

Тетяна показала уривок культового серіалу, де Валюха прийшла до своєї кращої подруги. Жінка закрилася у себе в приватному будинку і не пускала Кравченка до себе у двір. Вона переживала, що Тетяна може бути хворий на свинячий грип і ходить без маски, а у неї кури будинку.

Нагадаємо, Валюха з «Сватів» шокувала новою зовнішністю, помолодшала на 20 років

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