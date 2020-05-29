Зірка «Сватів» Тетяна Кравченко здивувала спільною фотографією з президентом РФ Володимиром Путіним

Виконавиця ролі «Валюхи» у популярному українському серіалі опублікувала новий знімок на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

На знімку Кравченко стоїть в Кремлі і мило посміхається поруч з Путіним. Актриса пояснила, що фотографія була зроблена, коли президент РФ вручав їй державну нагороду.

«Церемонія нагородження Орденом Пошани. Москва, Кремль», - підписала знімок Кравченко.

Під фотографією тут же з'явилася безліч коментарів. При цьому серед численних привітань знайшлися і коментатори незадоволені тим, що актриса вирішила сфотографуватися з президентом країни-агресора. Деякі навіть звернули увагу на те, що на фото зірка тримає політика за руку.

«Гідна артистка!! Дуже рада», «Вітаємо!!! Ви шикарна», «Дуже рада за вас, ви справжня наша, народна артистка!», «Дуже люблю Тетяну, але ось фотографуватися з цим.. не варто було», «Вітаю, ви гідні і вищої нагороди», «Путін на себе не схожий. Черговий двійник», «а за ручку як тримає ВВ», «Вітаю! В одному кроці і могла врятувати Росію від шахрая», - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Кравченко показала незвичайний образ.

На фото Кравченко позує в яскравій рожевій блузці і перуці. Образ Тетяна доповнила цікавими візерунками з дерев'яних деталей. Зірка додала макіяж для фото і посміхалася, дивлячись в об'єктив камери. Фотографія вийшла чистою і красивою.

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