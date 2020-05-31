Актриса серіалу "Свати" Тетяна Кравченко здивувала шанувальників архівних знімком

Як повідомляє Politeka.net, нове фото знаменитості з'явилося в Instagram 31 травня.

На ньому Тетяна Кравченко виглядає помітно молодше, судячи з усього, вона опублікувала архівний кадр зі своєї колекції. Актриса позує в сірій кепці і темно-зеленій блузці з чорними візерунками.

"Всім гарної неділі)) 😍😘", - підписала фото зірка "Сватів".

Образ фатальної красуні доповнив яскравий макіяж і коротка зачіска, для якої Тетяна Кравченко зібрала волосся назад.

Користувачі соціальної мережі захопилися зовнішністю артистки і залишили багато позитивних коментарів:

"Ви мені дуже подобаєтесь!. Бажаю Вам ще більше хороших,позитивних,веселих ролей.👍😍😍😍"; "Валюха наша кохана!!! І вам доброго дня!!!!🌹🌹🌹"; "Така ви цікава на цій фотографії"; "І вам гарного настрою та чудового дня. Тетяна, які у вас красиві очі..... і душа така!!! Обожнюю вас!! ❤️😍💐"; "Яка краса❤️Такі очі😍"; "Гарна жінка, краса природна, що в наш час дорого коштує, без накачаних губ, без силікону!".

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