Відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) вражає зовнішністю

Красуня хвалиться ідеальними формами практично кожен день у своєму Instagram, пише Politeka.net.

Так, в одних з останніх сториз зірка просто шокувала своєю красою. Кассандра постала в салатовому бікіні, яке ледь утримувало її "багатства". Купальник тримався на прозорих бретельках, що виглядало дуже цікаво.

Маленькі клаптики тканини на грудях, що нагадують зірочки, натяглися на пишних грудях. Видно, що купальник буквально вп'явся в груди: "Ого, як соковито!".

А крихітні плавки-бікіні лише змогли прикрити найінтимніше.

Сьєнега розпустила волосся, на її обличчі можна помітити лише легкий макіяж, який підкреслив її красу.

Модель показала себе з різних ракурсів, щоб підписники змогли розглянути всі достоїнства її фігури.

Оскільки кадри були оприлюднені в сториз, то ніхто відкрито не зміг написати коментарі.

Нагадаємо, Кассандра Сьэнега з'явилася в бікіні червоного кольору.

Від фігури красуні нереально відвести погляду. Тонка тканина купальника натягнулася на пишних формах.

Примітно, що волосся модель закинула набік, а її обличчя прикрашала лише неяскрава помада і пишні вії.

Раніше повідомлялося, що Кассандра Сьєнега постала в одних трусиках в тон шкіри і сорочці. Ліфчик модель одягати не стала. Груди кокетливо виглядали назовні.

Варто відзначити, що сорочка моделі була недбало пом'ята.

Нагадаємо також, що Кассандра Сьєнега постала в маленькому синьому міні-бікіні, який зайвий раз підкреслив її величезний бюст. Таке фото зроблено на даху однієї з висоток.

Нагадаємо, що роздягнена Кассандра Сьенега показала, як отримує задоволення: "Цукерочка".

Як повідомляла Politeka, Кассандра Сьенега з "Playboy" покрутила стегнами в безсоромне бікіні: "Вогняна красуня".

Також Politeka писала, що пекуча Кассандра Сьенега з "Playboy" розставила ноги в прозорій сукні без білизни: "Спека".