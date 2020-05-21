Жена известного комика и артиста Александра Реввы Анжелика показала невероятную красоту на карантине

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Кольцо с аквамарином и бриллиантами…», - говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Анжелика позирует в топе с длинным рукавом, демонстрируя на камеру безупречную красоту. На это же обратили внимание и ее поклонники, о чем говорят комментарии.

«Вау, как похожа на Пенелопу Круз», «Бриллиант! И это я не про кольцо», «ну красотище, ну повезло же Сашке», «бомба», «Какая Вы нежная, красивая и утончённая», «как всегда – самая красивая», - пишут они.

До этого мы писали, что жена российского комика и артиста Александра Реввы Анжелика порадовала фанатов новым снимком.

«Время остановилось... теперь у людей есть время друг для друга», - говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке жена Реввы позирует, прикрывшись одеждой. Однако это не скрыло ее красоты, на что обратили внимание и ее поклонники.

«Божественная», «Как всегда шикарна и не отразима, глаз не оторвать», «Анжелика, вы космос!», «Да это не фотография, а настоящей портрет, умной, красивой, успешной и стильной леди», «Очень красиво», - пишут они.

Напомним, что Анжелика Ревва похвасталась подросшими дочерьми: "Невероятный талант".

Как сообщала Politeka, Анжелика Ревва засветила лишнее в крохотном топе: «заводит с полуоборота».

Также Politeka писала, что Анжелика Ревва посветила прелестями в огромном декольте: "Я протестую!".