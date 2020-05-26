37-летняя Анжелика Ревва, жена российского комика и певца Артура Пирожкова, вызвала восторг у армии поклонников дерзким фото

Как передает Politeka.net, девушка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежий снимок, на котором позирует на улице, нежась в солнечных лучах.

Анжелика предстала в черном обтягивающем гольфе и голубых джинсах-бананах. Изюминкой ее наряда стала символическая "корона", но, по словам красотки, самая ценная в ее жизни. Речь о венке из одуванчиков, который сплели для нее дочери.

Довольная Анжелика раскинулась в плетеном кресле - с скрещенными ногами и поднятыми руками. Девушка с раскинутыми на плечах волосами томно выгнула спинку и мило улыбнулась в камеру.

"Вот она самая ценная корона всей моей жизни..руками моего ребёнка, с любовью.. 👸🏻 Доброе одуванчиковое утро, всем нам!!! ☺️ 🌼👑", - написала Ревва под фото.

За пару часов пост собрал более 5 000 лайков. Пользователи сообщили, что соскучились за Анжеликой, которая длительное время не объявлялась в Инстаграм.

"И эта корона Вам так идет.👍😊"

"Анжелика вы Богиня❤️"



"Вся такая солнечная и лёгкая .... Каждое фото одно лучше другого ))) Восхищена 😍😍😍"

"Долго не выкладывали фото,соскучились💟Вы светитесь так же, как и Ваша одуванчиковая корона🙌Теперь настроение стало одуванчиковое👏"

Ранее мы писали, Ревва поделилась архивным черно-белым кадром, на котором собрала всю свою семью - мужа и двух дочерей. В летней светлой одежде взрослые с малышками позировали на крыльце особняка. Вышел по-домашнему уютный снимок.

"Мы всегда ждали с нетерпением выходного, который был у нас далеко не каждую неделю, чтобы побыть вместе ... 82 дня самоизоляции, это примерно 2 года наших выходных 🙈 мы буквально видим, как растут наши дети и даже конкретно знаем, что они ежедневно проходят в школах", - подписала Анжелика фото.

Напомним, что Анжелика Ревва похвасталась подросшими дочерьми: "Невероятный талант".

Как сообщала Politeka, Анжелика Ревва засветила лишнее в крохотном топе: «заводит с полуоборота».