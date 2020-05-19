37-летняя жена российского комика и певца Александра Реввы, более известного как Артур Пирожков, поделилась архивным снимком в купальнике

Фотографию, которая согрела Анжелику в холодное утро, она опубликовала у себя в Инстаграм, передает Politeka.net. На фото она была в купальнике, который гармонировал с цветом кожи. Пышная грудь красотки выпирала через тонкую ткань.

«Май..Тай..Рай.. 2019. Перемотайте назад кто-нибудь», - подписала снимок красотка, намекая, что в это время в прошлом году она находилась на отдыхе.

За 40 минут пост Реввы собрал более 1,5 тысяч лайков. В комментариях ей оставили множество комплиментов.

«Всё достаточно хорошо», «Лучше вперед», «Горячая женщина», «Да, мечта вернуться в обыкновенную нашу жизнь пусть сбудется как можно скорее!! Но, будет ли так как прежде?», «Или вперёд - в светлое будущее, без вирусов и с открытыми границами», «Красотка», «Какая красивая. Скорее бы все закончилось, хочется свободы и тепла», «Анжелика вы очень красивая девушка», - пишут пользователи сети.

Отметим, что невинное фото Анжелики вызвало скандал в сети. Поклонников возмутил тот факт, что в кризисные времена она говорит об отдыхе за границей.

«Проживете и без Тая. Половина России живут без путешествий, кушать хотят нормально, не то что в Тай слетать!», «Вот любят звезды провоцировать людей: ой Тая не хватает и т. д.», «Один вопрос зачем?», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Александр Ревва поделился ярким семейным фото. Вся семья артиста оделась в красные костюмы и позировала на бордовом фоне. Сам Пирожков сидел в центре стола, а его красавицы сидели вокруг него. Как известно, Александр и Анжелика воспитывают двух прекрасных дочек.

Напомним, что лохматая жена Артура Пирожкова показала, как выглядит в обычной жизни: "Богиня".

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