Жена российского комика и артиста Александра Реввы Анжелика порадовала трогательным семейным кадром
В подписи к семейному фото она рассказала, что ранее она всегда ждала выходных, чтобы побыть вместе с супругом:
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«Мы всегда ждали с нетерпением выходного, который был у нас далеко не каждую неделю, чтобы побыть вместе ... 82 дня самоизоляции, это примерно 2 года наших выходных 🙈 мы буквально видим, как растут наши дети и даже конкретно знаем, что они ежедневно проходят в школах. У Амели открылись кулинарные способности, она поёт и кормит семью, причём одновременно.. а самое удивительное для меня то, что я по-прежнему ничего не успеваю!!!!! 😂👋🏼 Каков ваш вечерний досуг? Foto by @timofeykolesnikov», - написала Анжелика.
Вот что ответили фанаты:
«Вы такая красивая семья ❤️Обожаю вас 💖 Счастья вам безмерного!Ангелы😘», «Вы очень красивая семья!!! Любви вам!!!❤️ Будьте счастливы!!!!!😘 ВЫ - САМАЯ ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ В МИРЕ!💖», «Какие вы красивы и счастливые! От вас идёт такая добрая энергетика 😍 и у каждого родителя своя маленькая копия😉», «Вы очень красивая семья 💕счастья Вам 🌺радуете своими душевными кадрами ☀️❤».
«Мне кажется, когда я выйду из самоизоляции я буду кидаться на людей с объятиями и поцелуями... Люди!!! Я вас люблю!!!! Слышите?!!!!!!!❤️❤», - написала Анжелика под постом.
Вот что написали поклонники в ответ:
«Роскошная🌟», «Взаимно 😘», «И мы Вас любим♥️♥️♥️♥️», «Я постараюсь выдержать паузу после окончания самоизоляции . Боюсь что также мыслят многие люди . В первые пол часа - час могут и придушить от радости .😂», «Какая красивая❤️ Королева❤️🖤❤️Как мило !!!!❤️ Вы красотка», «Оооо,как мило❤️ Вы королева красоты !!!!❤️».
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