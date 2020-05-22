Жена российского комика и артиста Александра Реввы Анжелика порадовала трогательным семейным кадром

Супруга знаменитого артиста поразила фанатов трогательным семейным фото в черно-белой обработке. Анжелика предстала в ярком образе вместе с дочерьми и супругом, известным под сценическим именем Артур Пирожков, сообщает Politeka.

В подписи к семейному фото она рассказала, что ранее она всегда ждала выходных, чтобы побыть вместе с супругом:

«Мы всегда ждали с нетерпением выходного, который был у нас далеко не каждую неделю, чтобы побыть вместе ... 82 дня самоизоляции, это примерно 2 года наших выходных 🙈 мы буквально видим, как растут наши дети и даже конкретно знаем, что они ежедневно проходят в школах. У Амели открылись кулинарные способности, она поёт и кормит семью, причём одновременно.. а самое удивительное для меня то, что я по-прежнему ничего не успеваю!!!!! 😂👋🏼 Каков ваш вечерний досуг? Foto by @timofeykolesnikov», - написала Анжелика.

Вот что ответили фанаты:

«Вы такая красивая семья ❤️Обожаю вас 💖 Счастья вам безмерного!Ангелы😘», «Вы очень красивая семья!!! Любви вам!!!❤️ Будьте счастливы!!!!!😘 ВЫ - САМАЯ ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ В МИРЕ!💖», «Какие вы красивы и счастливые! От вас идёт такая добрая энергетика 😍 и у каждого родителя своя маленькая копия😉», «Вы очень красивая семья 💕счастья Вам 🌺радуете своими душевными кадрами ☀️❤».

До этого женщина не только показала черно-белый образ во время прогулки, сверкнув стройным телом, но еще и пожаловаласть на карантин. Похоже, перебывание дома без активного образа жизни и движения дается ей не так просто: