Переможниця шоу "Холостяк 10" - Даша Ульянова, показала сміливий образ, нічого не прикривши

На фото Даша показала себе тільки в джинсах, розвернувшись спиною до камери. Красуня доповнила образ розпущеним волоссям, які дістали майже до об'ємної п'ятої точки. Ульянова спокусливо вигнулась і розгорнулася головою в профіль до об'єктиву, демонструючи своє засмагле тіло. Фото вийшло максимально жарким і чарівним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"І знову відкриваємо мою улюблену рубрику #господи боже мій скандали, інтриги, розслідування, злиті листування ..це далеко не весь список того, що чекає вас після фіналу проекту. Я навіть не хочу копатися і розбиратися в цій багнюці, яка зараз так і ллється з аккаунта іншої учасниці . Я ніяк не хочу це коментувати , тому що знаю , що розумні , розсудливі люди і так все розуміють. Людська заздрість не знає кордонів і як з нею справлятися - вибір кожного . Всіх обняла", - написала Вона.

Фанати поставили майже 70 тисяч лайків і написали безліч коментарів:

"Це вона про кого?", "Вау", "Даша! Ви краще всіх.Як я за Вас боліла, але на жаль Ви не разом", "Даша, де Макс?", "Значить Дана все таки, а то задовбали на невинних гнати", "Ця дуже розумна позиція", "Мудренькая яка", "От вже красуня".

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