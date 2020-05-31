Мужчину это не может не радовать

Главный герой 10 сезона шоу «Холостяк» Макс Михайлюк откровенно рассказал, как изменилась его жизнь после проекта

Об этом он поведал в интервью редакции « СТБ ».

Михайлюк с радостью признался, что после проекта «Холостяк» его стали узнавать на улице и просят сфотографироваться, при этом подходят как мужчины так и женщины.

«Я пока не могу к этому привыкнуть. Недавно был в сервисном центре, где даже мужчины подходили и просили фото для своих жен», - рассказал Макс.

Также он отметил, что после шоу стал лучше понимать девушек.

«Участие в проекте меня немного приземлило. Я склонен доверять людям. И когда смотрел весь проект в целом, со свиданиями и комментариями девушек, то понимал, что нужно быть объективнее», - поделился герой «Холостяка».

Как известно, недавно прошел скандальный финал 10 сезона шоу "Холостяк". За сердце главного героя Максима Михайлюка до последнего сражались две девушки: Дарья Ульянова и Дана Оханская, а победительницей стала, конечно же, молодая гимнаста с пухлыми губами. Даша поразила образом не только в финале, но и после проекта. После этого Даша похвасталась кадром из фотосессии с обручальным кольцом.

Напомним, "Холостяк" Макс Михайлюк снял одежду и похвастался, как повезло победительнице.

Как сообщала Politeka, победительница "Холостяка" Даша Ульянова без белья ошеломила дерзкой выходкой: "Будущая звезда".

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