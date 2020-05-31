Главный герой 10 сезона шоу «Холостяк» Макс Михайлюк рассказал, чем его околдовала победительница проекта Даша Ульянова

Об этом он поведал в интервью редакции «СТБ».

Макс признался, что часто в общении с Дашей проводил параллели со своей сестрой, у которой было похожее прошлое. Кроме того, ему нравилась открытость девушки. Михайлюк убеждён, что Даша говорила всегда, то что чувствует.

«Если она была расстроенной, она это показывала и не думала, как будет выглядеть. Меня это очень подкупало и нравилось в ней. После нашего первого свидания на катке и в оранжерее появилось ощущение, что я ее очень хорошо знаю. Возможно, потому, что я проводил ассоциации со своей сестрой. У нее было такое же прошлое. Даша могла начать говорить, и я уже знал, что она хочет сказать. Я благодарен ей за все наши пережитые вместе эмоции и нашу историю. Она для меня очень ценна», - рассказал «Холостяк».

До этого Михайлюк откровенно рассказал, как изменилась его жизнь после скандального проекта.

Макс признался, что после проекта «Холостяк» его стали узнавать на улице и просят сфотографироваться, при этом подходят как мужчины, так и женщины.

«Я пока не могу к этому привыкнуть. Недавно был в сервисном центре, где даже мужчины подходили и просили фото для своих жен», - рассказал Макс.

Также он отметил, что после шоу стал лучше понимать девушек.

«Участие в проекте меня немного приземлило. Я склонен доверять людям. И когда смотрел весь проект в целом, со свиданиями и комментариями девушек, то понимал, что нужно быть объективнее», - поделился герой «Холостяка».

Напомним, "Холостяк" Макс Михайлюк снял одежду и похвастался, как повезло победительнице.

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