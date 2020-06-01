Победительница шоу "Холостяк 10" - Даша Ульянова, показала смелый образ, ничего не прикрыв

На фото Даша показала себя только в джинсах, развернувшись спиной к камере. Красотка дополнила образ распущенными волосами, которые достали почти до объемной пятой точки. Ульянова соблазнительно выгнулась и развернулась головой в профиль к объективу, демонстрируя свое загоревшее тело. Фото получилось максимально жарким и неотразимым. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"И снова открываем мою любимую рубрику #господи боже мой скандалы, интриги, расследования, слитые переписки ..это далеко не весь список того, что ожидает вас после финала проекта. Я даже не хочу копаться и разбираться в этой грязи, которая сейчас так и льётся с аккаунта другой участницы . Я никак не хочу это комментировать , потому что знаю , что умные , здравомыслящие люди и так все понимают. Человеческая зависть не знает границ и как с ней справляться - выбор каждого . Всех обняла", - написала Даша.

Фанаты поставили почти 70 тысяч лайков и написали множество комментариев:

"Это она про кого?", "Вау", "Даша! Вы лучше всех.Как я за Вас болела, но увы Вы не вместе", "Даша, где Макс?", "Значит Дана все таки, а то задолбали на невинных гнать", "Эта очень разумная позиция", "Мудренькая какая", "От уже красавица".

Напомним, "Холостяк" Макс Михайлюк признался, с кем всё время сравнивал Дашу Ульянову

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