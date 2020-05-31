Победительница шоу «Холостяк» с Максимом Михайлюком Даша Ульянова показала провокационный кадр

Снимок достаточно откровенного характера молодая гимнастка Даша разместила на своей странице в Instagram, сообщает Politeka.net.

На нем она позирует полностью обнаженной, застыв в шпагате. И хотя ее тело прикрывает небрежно наброшенная верхняя одежда, всё равно взору открываются стройные длинные ноги и аппетитная фигура девушки.

Фолловеры в восторге. Они мгновенно отреагировали на снимок массой восторженных комментариев.

«Фотка бомба!», « Со скольких лет начала заниматься? очень красиво😻❤️», «Очень шикарная 🔥😍😍», «Ух какая фигура», «Боже как красиво😍😍😍😍», «Красотка», «Богиня», - пишут в комментариях.

Напомним, что не так давно прошел скандальный финал 10 сезона шоу "Холостяк". За сердце главного героя Максима Михайлюка до последнего сражались две девушки: Дарья Ульянова и Дана Оханская.

В пост-шоу Ульянова призналась, что они с Максом не остались парой после финала. Молодые люди расстались через три недели после завершения съемок, когда Макс признался избраннице, что у него были отношения с другой участницей проекта.

Даша не смогла простить предательство мужчины.

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