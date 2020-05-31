Звезда "Холостяк-10" Анна Неплях продолжает удивлять своих поклонников

Об этом пишет Politeka.net.

Анну Неплях телезрители называли одной из самых откровенных девушек на проекте.

И даже после окончания "Холостяка-10" внимание к Анне не утихает, а она продолжает "подкармливать" публику откровенными сниками.

На очередном нескромном снимке, который был опубликован в Instagram Stories, Анна позирует обнаженной, лежа на белоснежной постели. Рядом можно увидеть огромный букет красных роз, которые добавляют снимку особой романтической атмосферы.

Обнаженную грудь звезды "Холостяка" Анны Неплях прикрыта двумя пальцами девушки, которая ее и фотографировала.

Молодая художница нежится в постели, волосы уложены хаотично, а на ее лице нет макияжа.

Напомним, за сердце главного героя Максима Михайлюка до последнего сражались две девушки: Дарья Ульянова и Дана Оханская. Победительницей стала первая - молодая гимнаста с пухлыми губами.

На одном из недавних фото девушка сверкнула не только кольцом на пальчике, но и красивыми изгибами в одной леопардовой кофте без лифчика.

Так, девушка сверкнула не только кольцом на пальчике, но и образом в одном черном белье без лифчика. При этом скрыла лишнее Даша только за курточкой с леопардовым принтом.

«Фотки с колечком должны быть разными», - подписала Даша жаркий снимок в своем личном Инстаграм.

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