Відома українська співачка Віра Брежнєва показала себе в незвичайному чорно-білому образі
На фото Віра позує в леопардовому платті, під яким, як можна побачити, зовсім не було білизни. Волосся Брежнєва вирішила залишити розпущеним, а поклала руку на талію, а другу - на плече кавалера. Красунчик був у піджаку і обіймав зірку за талію, дивлячись в об'єктив камери. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
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Фанати нічого не змогли написати під фото або поставити лайки. Все через те, що Віра викинула знімок в сторіс, де таких функцій немає.
Раніше ми повідомляли, що 38-річна українська співачка і актриса Віра Брежнєва, дружина відомого композитора Костянтина Меладзе, приголомшила затишним домашнім образом.
Блондинка з'явилася ненафарбованою з розпатланим хвостиком і дорогоцінними прикрасами.
"Нещодавно дізналася, що один з найпопулярніших запитів в інтернет-магазині в ці тижні - це дистанційний підбір від кілець з доставкою по всій країні - як же це мило! ♥️💍 #любовспасемир 🙏 Я на цій хвилі теж вирішила порадувати себе - одягла улюблені прикраси і п'ю смачний чай 💛", - поділилася Віра.
Повідомлялось, Віра Брежнєва показала, як розважається на дивані зі своїм чоловіком Костянтином Меладзе.
На кадрах Віра сидить на дивані з чоловіком і «співає» жартівливу пісню про бурхливому в китайському світі вірус. Їм допомагає і молодша дочка співачки – Сара. Особливої атмосфери відео додає накладений на нього фільтр, який спотворює обличчя Брежнєвої і її домочадців.
Нагадаємо, томна Брежнєва в комбінезоні в облипку покрутила стегнами перед дзеркалом
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