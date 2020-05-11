Популярная певица Вера Брежнева поделилась трогательным снимком со своим мужем Константином Меладзе

Фото в честь его дня рождения звезда опубликовала у себя в соцсетях, пишет Politeka.net. На снимке Брежнева стоит лицом к Меладзе, ее глаза закрыты. Константин целует жену в лоб, и тоже прикрывает глаза. Судя по фото, на Брежневой нет никакой одежды – видны ее голые плечи и часть груди. Небольшие лямки намекают на то, что на ней белье.

«День Рождения Гения», - коротко подписала певица свой пост, опубликовав очень личное и интимное фото.

За час пост звезды собрал почти 65 тысяч лайков. В комментариях все присоединились к поздравлениям Веры, а также оставили комплименты их паре.

«Удачи Вера тебе», «С именинником», «Ух…какая нежность», «Красивые)», «Классные такие», «Какая трогательная фотография. Счастья вам», «Какие вы офигенные! С Днем Рождения», «Вы восхитительны!», «Супер», - пишут пользователи сети.

Как известно, 11 мая Меладзе исполнилось 57 лет. Он известный композитор и автор песен. Кроме этого, Меладзе занимается продюссированием ряда музыкальных проектов, среди которых самый известный – группа «Виа Гра». Именно в этой группе пела Вера Брежнева, с которой Меладзе долгое время встречался тайно.

Напомним, что Брежнева с Меладзе напугали изуродованными лицами, пару не узнать: «Жуть. Вообще не весело».

Как сообщала Politeka, постаревший Меладзе удивил внешним видом, "любовница" опередила Брежневу: "Чтобы муза всегда была...".

Также Politeka писала, что уставшая Брежнева поразила видом без макияжа: "Вера, на улице не узнают!".