Відома актриса Мер'єм Узерлі, зірка "Величного століття", показала, як гуляє з дочкою

На фото красуня була в чорних брюках і кофті з сіточки, а образ доповнила очками. Волосся Мер'єм вирішила зібрала в хвіст. Поруч сиділа дівчинка в кофті і червоному сарафані під нею. Крихітка тримала в руках пачку з ласощами і відвела погляд від камери. Фото вийшло сімейним і ніжним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 100 тисяч лайків і написали безліч коментарів:

"Я люблю тебе", "З любов'ю з Пакистану", "Я люблю це круто", "Чудово", "Ідеальна копія".

Раніше ми повідомляли, що зірка серіалу «Величне століття» Мер'єм Узерлі блиснула неймовірною фігурою під час прогулянки на вулиці.

Узерлі вибрала для прогулянки модний весняний лук. Вона вирішила на час змінити імідж і приміряла молодіжний одяг, зробивши відповідну зачіску. Красуня одягла обтягуючі сукні з оголеним животом. Зверху актриса накинула джинсову куртку в тон сукні.

Повідомлялося, що 36-річна німецько-турецька акторка Мер'єм Узерлі збентежила новим образом.

На знімку актриса з'явилася в абсолютно новому для себе образі. Красуня була засмаглою, її плечі були червоні від засмаги. Вона була забруднена піском і дивилася в кадр своїми яскравими зеленими очима. Варто відзначити, що красуня відмовилася від макіяжу і виглядала дуже природно. Судячи з усього, це фото з її відпочинку.

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