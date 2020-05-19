Популярная турецкая актриса Мерьем Узерли, которая прославилась благодаря роди в сериале «Великолепный век», кардинально сменила образ
Свежие фото красотка опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На снимках Узерли была с темными волосами, хотя в обычной жизни она была блондинкой или рыженькой. Актрисе сделали яркий макияж, который изменил ее до неузнаваемости. Она была одета в разные наряды. И каждый был откровеннее предыдущего. Узерли засветила свои стройные ножки и пышную грудь, которую спрятала в откровенное декольте.
За несколько часов пост актрисы собрал более 70 тысяч лайков. В комментариях поклонники оставили ей массу комплиментов и похвалили ее новый образ.
«Все хорошо смотрится», «Я так тебя люблю», «Вау», «Детка», «Ты выглядишь красиво, как всегда», «Моя девочка», «Бомба», «Ты испортила себя», «Супер луки! Все вам к лицу!!!», «Красота», «Моя сладкая Барби», - пишут пользователи сети.
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Ранее мы писали, что Мерьем Узерли показала всю свою семью. Актриса поделилась архивным снимком, на котором можно увидеть ее маму, сестру и братьев. Сама Узерли на фото выглядела очень молодой. Вероятно, это фото было сделано до съемок в сериале.
Напомним, что Мерьем Узерли сразила нежным образом в легком платье: от Роксоланы не осталось и следа.
Как сообщала Politeka, Мерьем Узерли поразила видом в реальной жизни, звезду не узнать: "Как в американских фильмах".
Также Politeka писала, что Мерьем Узерли в новом образе дерзко расставила ноги: "Как можно быть настолько шикарной?".