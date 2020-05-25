27-летняя бразильская модель, звезда Victoria's Secret Жизель Оливейра показала себя во всей красе и рассказала, чему научилась на карантине

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм, на которых показала лицо и оголенные плечи крупным планом.

Горячая брюнетка похвасталась тем, что научилась правильно наносить косметику.

"Надеюсь, к концу карантина я стану мастером макияжа ✨", - поделилась Жизель.

Красотка поспешила продемонстрировать свои умения. Для этого она выбрала откровенный наряд, блеснув загорелым телом без нижнего белья. Зона декольте впечатляет фантастическим видом, невозможно не обратить внимание на нежные изгибы.

В своем макияже Оливейра сделала упор на глаза: черные стрелки и тени бронзового оттенка с вкраплениями хайлайтера подчеркнули ее естественную красоту. Серьги в виде крупных колец дополнили романтический образ.

За несколько минут пост собрал сотни лайков. Поклонники не скупились на комплименты в комментариях.

"Красивая совершенно великолепная 👌👌🌟🌟😌"

"Кукольное личико 😍"

"ты сделала это сама? ты так великолепна❤️"

"Ты уже !! 😍💞"

"Настоящий талант"

Ранее мы сообщали, Жизель в лакированных черных туфлях на шпильке эффектно присела на корточки в белых шортиках. Девушка опубликовала горячее фото в Инстаграм. Красотка с распущенными волосами и облегающей блузе с одним рукавом позировала возле живой изгороди.

Пышная грудь, тонкая талия, округлые бедра и длинные ножки - фигуре звезды можно только позавидовать: "Ах, не налюбоваться".

Напомним, что Жизель Оливейра без белья показала роскошное тело в комбинезоне: идеальный ракурс.

Также Politeka писала, что Жизель Оливейра втиснула сладкие места в тесный корсет: «Ух, горячо».