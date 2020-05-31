Відома модель Демі Роуз показала дивовижний образ, нічого не приховуючи

На фото Роуз позує в білому платті, верхня частина якого ледве вмістила пишний розмір красуні. Демі доповнила образ косичками, а сама усміхалася на камеру і демонструвала рум'яні щоки. Фото вийшло світлим і спокусливим. Про этотм пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли захопитися красою дівчини, написавши компліменти або поставивши палець вгору. Все через те, що красуня опублікувала фото в сторіс Instagram, де функцій таких немає, але так і хочеться написати: "Ух, як трісне".

Раніше ми повідомляли, що британська модель Демі Роуз блиснула бездоганним тілом в крихітному купальнику на відпочинку.

Так, модель позує спиною на камеру, виставивши напоказ значні принади. В руках Роуз тримає кокос з трубочкою.

Уточнимо, що сама знаменитість вирішила ніяк не коментувати фотографію. А її прихильники не мали такої можливості через те, що фото Роуз викинула у себе в Сторіс.

Повідомлялося, що модель Демі Роуз підкорила образом в модному бікіні з леопардовим принтом.

Знаменита модель, яку часто називають британською Кардашьян, приміряла жаркий купальник з тонкими зав'язками і захопила мережа представленим образом. Дівчина, як відомо, любить бувати на пляжі, відпочивати на природі і засмагати біля басейну біля будинку. При цьому кожен день Демі намагається показувати фото з її насичених і жарких буднів.

Нагадаємо, Демі Роуз підкорила вологими "вишеньками" в сміливому образі

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