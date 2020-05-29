Модель Деми Роуз сверкнула загоревшим телом во время солнечного отдыха в черном бикини

Знаменитая модель, которую часто называют британской Кардашьян, похвасталась идеальным отдыхом у бассейна. Девушка решила выставить напоказ все свои прелести и не постеснялась своих форм в слишком мелком бикини, сообщает Politeka.net.

Похоже, девушка решила отдохнуть по-полной, поэтому на ее странице все чаще появляются самые разные кадры из отдыха на пляже, природе и у бассейна. Деми примерила аккуратное бикини черного цвета и приняла идеальную позу, чтобы ее и без того загорела кожа стала еще более насыщенного оттенка.

«Солнце поцеловало ✨», - написала Деми под новым постом.

Вот что ответили поклонники:

«Вот это поза, вах😍😍😘», «Почувствуй солнце», «Так чувственно», «Ура так жарко, я хотел бы быть под одеялом с тобой», «Te amo❤❤❤❤❤❤❤❤», «Этот тон кожи 🤤», «:) 💓 ♥ ️ 💓 позвольте себе насладиться тем, на что вы способны ... 💋 💋 💋», «Выглядит фантастически», «Я хочу поцелуев», «Могу ли я быть твоим папой ?? ❤️», «Роковая женщина ... ★★ 🔥😈😈😈🔥 ★★».

До этого у себя в Инстаграм красотка опубликовала свежее откровенное фото. Роуз не стала отдыхать на карантине, ежедневно радуя своих поклонников горячими фото. На этот раз красотка надела красный купальник, который едва прикрыл ее пышные формы.

Стоит отметить, что купальник выглядел как нижнее белье. Роуз вывалила напоказ свою «пятую точку», которая свела с ума многих ее поклонников. Девушка держала в руках красные розы и соблазнительно смотрела в кадр.

«Мечтая о полете на самолете», - написала модель, намекая на окончание карантина.

За день фото красотки собрало более 350 тысяч лайков. В комментариях ей традиционно оставили множество комплиментов.

«Совершенство», «Раздень меня своими глазами», «Мечта», «Какая большая!», «Самый красивый ангел», «Черт, вы действительно набираете вес в нужных местах», «Круто», «Ты невероятная», «Так мило», «Скучаю за тобой», - пишут пользователи сети.

Напомним, что загорелая Деми Роуз в розовом бикини показала свои сладости: "Боже, аж слюнки текут".

А еще Politeka писала, что Деми Роуз не удержала свои формы в необычном купальнике: "Горячая и бешена".

Также Politeka сообщала, что прекрасная Деми Роуз избавилась от белья и ошеломила размером: "Можно смотреть вечно".