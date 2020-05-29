Популярная модель Деми Роуз, которую часто называют британской версией Ким Кардашьян, поразила соблазнительном видом в купальнике

У себя в Инстаграм красотка опубликовала свежее откровенное фото, передает Politeka.net. Роуз не стала отдыхать на карантине, ежедневно радуя своих поклонников горячими фото. На этот раз красотка надела красный купальник, который едва прикрыл ее пышные формы. Стоит отметить, что купальник выглядел как нижнее белье. Роуз вывалила напоказ свою «пятую точку», которая свела с ума многих ее поклонников. Девушка держала в руках красные розы и соблазнительно смотрела в кадр.

«Мечтая о полете на самолете», - написала модель, намекая на окончание карантина.

За день фото красотки собрало более 350 тысяч лайков. В комментариях ей традиционно оставили множество комплиментов.

«Совершенство», «Раздень меня своими глазами», «Мечта», «Какая большая!», «Самый красивый ангел», «Черт, вы действительно набираете вес в нужных местах», «Круто», «Ты невероятная», «Так мило», «Скучаю за тобой», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Деми Роуз устроила горячую фотосессию дома. Красотка осталась в одних трусиках, а сверху накинула джинсовую куртку. Пиджак не смог скрыть пышную грудь Роуз, которая буквально выпрыгивала наружу. На фото хорошо видно идеальную фигуру звезды – ее округлые бедра и тонкую талию.

Напомним, что загорелая Деми Роуз в розовом бикини показала свои сладости: "Боже, аж слюнки текут".

А еще Politeka писала, что Деми Роуз не удержала свои формы в необычном купальнике: "Горячая и бешена".

Также Politeka сообщала, что прекрасная Деми Роуз избавилась от белья и ошеломила размером: "Можно смотреть вечно".