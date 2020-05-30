Модель Деми Роуз восхитила загорелым телом в белоснежном купальнике

В этот раз молодая красавица покорила новым образом в смелом виде. Девушка знает, как привлекать внимание поклонников, чаще всего она старается делать это при помощи новых летних образов, которые примеряет во время жарких съемок на пляже или природе. В социальной сети Инстаграм на странице Деми можно найти множество необычных кадров со звездой, сообщает Politeka.net.

К примеру, на одном из фото счастливая модель позировала в модном белоснежном купальнике с вырезом на спине и широким ремнем под грудью, удачно подчеркнувшим ее пышные формы. Кожа девушки блестела от масла для загара, а сама она без макияжа подставила лицо солнечным лучам. Столь эффектный кадр не оставил фанатов равнодушными.

«Солнечная детка 🌞», - написала сама Деми под постом.

Вот что написали фанаты:

«Привет ты выглядишь красиво», «Hot! 🤫», «Красотка, просто божественная», «Девушка Бонда», «Прелестная дамочка 💋👌💋», «El 😍🌄🌅 Персики на закате 🌅🌄😍😎», «Очень хорошо», «Миа Халифа 2.0», «Ты выглядишь как новая красотка Бонда», «OMG абсолютно великолепна 🤪».

До этого Деми похвасталась идеальным отдыхом у бассейна. Девушка решила выставить напоказ все свои прелести и не постеснялась своих форм в слишком мелком бикини.

Похоже, девушка решила отдохнуть по-полной, поэтому на ее странице все чаще появляются самые разные кадры из отдыха на пляже, природе и у бассейна. Деми примерила аккуратное бикини черного цвета и приняла идеальную позу, чтобы ее и без того загорела кожа стала еще более насыщенного оттенка.

«Солнце поцеловало ✨», - написала Деми под новым постом.

Вот что ответили поклонники:

«Вот это поза, вах😍😍😘», «Почувствуй солнце», «Так чувственно», «Ура так жарко, я хотел бы быть под одеялом с тобой», «Te amo❤❤❤❤❤❤❤❤», «Этот тон кожи 🤤», «:) 💓 ♥ ️ 💓 позвольте себе насладиться тем, на что вы способны ... 💋 💋 💋», «Выглядит фантастически», «Я хочу поцелуев», «Могу ли я быть твоим папой ?? ❤️», «Роковая женщина ... ★★ 🔥😈😈😈🔥 ★★».

Напомним, что загорелая Деми Роуз в розовом бикини показала свои сладости: "Боже, аж слюнки текут".

А еще Politeka писала, что Деми Роуз не удержала свои формы в необычном купальнике: "Горячая и бешена".

Также Politeka сообщала, что прекрасная Деми Роуз избавилась от белья и ошеломила размером: "Можно смотреть вечно".