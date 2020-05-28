Модель Деми Роуз похвасталась своими внушительными достоинствами в слишком тесной кофте

В этот раз девушка покорила видом во время прогулки и засветила лишнее в красном топе, который не смогла застегнуть из-за пышных и жаркого вида. Деми произвела бурное впечатление на поклонников, поскольку изюминкой стала именно расстегнутая молния знаменитости, сообщает Politeka.net.

Девушка, похоже, совсем не скучает дома и каждый день веселится на уличных и пляжных прогулках, также она радует фанатов целыми сериями Стори в Инстаграм, сделанных специально для того, чтобы ответить на вопросы поклонников. В этот раз жаркий снимок Деми не оставил их равнодушными:

«Аж склоняю голову, божественно», «Такая красота, приятные оттенки 😎», «Ты такая красивая 😭 Могу ли я быть тобой?», «Иисус Христос есть Бог и Святой Дух буквально», «Вау, вот так горячий день 😘😍😍😍», «Люблю красный», «@carinasaucy у нее тоже хорошая пара оттенков», «сладкие персики», «Какие бомбочки 😍😍😍», «Очень красивое тело люблю тебя».

До этого Роуз появилась на солнечном фото у самого берега океана в модном купальнике. Девушка позировала сидя перед объективом и склонив голову чуть в сторону, при этом ее пышные волосы ниспадали на плечи незавязанными. Сама Деми была без макияжа и какилибо украшений, все внимание было приковано к образу девушки - смелый вырез на груди не оставил равнодушными фанатов.

«Где ты взяла этот костюм?», «Красивая, просто горяча и бешена 😍😘🙎🏻‍♀️», «Очень хорошо», «Как бы я хотел быть рядом😢 Вау 👏🏻🔥», «Такая невинная, такая милая», «Очень Очень Красиво 🌹 ♥ ️✨», «Я люблю тебя 💝», «😍🍒Сколько вишенок👌😘», «Ты хорошо выглядишь в красном 👍👌», «О, мне нужно знать, откуда у тебя этот купальник !!», «Я просто хочу встретиться с тобой, ведь ты просто супер».

Напомним, Деми Роуз едва удержала пышных «близняшек» в крохотном наряде.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Деми Роуз сбросила лифчик и показала, как веселится у озера.

Также Politeka писала, что влажная Деми Роуз вышла из душа и без стыда блеснула формами.