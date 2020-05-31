Українська актриса і телеведуча Ольга Сумська порадувала шанувальників знімками з минулого

Архівними фотографіями знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

Таким чином Ольга Сумська вирішила відзначити Всесвітній день блондинок, який святкують світловолосі дівчата 31 травня.

В підписи до фотографій артистка розповіла, що від природи є шатенкою, а стала блондинкою, коли зіграла Роксолану.

«Саме тоді мені за вечір пофарбували волосся, а на ранок я вже стояла в кадрі з новими відчуттями, які мені дуже сподобалися! Кілька разів я поверталася до темного кольору, але довго не витримувала, бо білявка це насамперед характер!», - поділилася зі своїми прихильницями вона.

У коментарях користувачі мережі відзначили, що їй дуже йде цей колір волосся, а також поспішили запевнити свою улюбленицю, що вона є еталоном жіночої краси.

"Найкрасивіша жінка України", -пишуть в мережі.

Раніше ми писали, українська актриса Ольга Сумська похвалилася спокусливими фото прямо в ліжку.

Як видно, Сумська позує в ліжку в шовковому пеньюарі ніжного відтінку з мереживними вставками. Волосся розпущене, спадають хвилями. Макіяж зроблений з акцентом на очі, губи підведені помадою.

«Люблю гарні домашні комплекти з шовку... У мене є кілька прекрасних піжам і халатів, але одягаю в будинку спортивний костюм, а в цих комплектах знімаюся в кіно…😜 Наскільки часто ми надягаємо цю красу, щоб чоловік зробив нам комплімент? Звичайно, я б носила їх кожен день, але біля плити з борщем не до гламуру… Але душа просить чогось романтичного», - підписала фото актриса.

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