Украинская актриса и телеведущая Ольга Сумская порадовала поклонников снимками из прошлого

Архивными фотографиями знаменитость поделилась на своей странице в Instagram, передает Politeka.net.

Таким образом Ольга Сумская решила отметить Всемирный день блондинок, который празднуют светловолосые девушки 31 мая.

В подписи к фотографиям артистка рассказала, что от природы является шатенкой, а блондинкой стала, когда сыграла Роксолану.

«Именно тогда мне за вечер покрасили волосы, а на утро я уже стояла в кадре с новыми ощущениями, которые мне очень понравились! Несколько раз я возвращалась к темного цвета, но долго не выдерживала, потому что блондинка это прежде всего характер!», - поделилась со своими поклонницами она.

В комментариях пользователи сети отметили, что ей очень идет этот цвет волос, а также поспешили уверить свою любимицу, что она является эталоном женской красоты.

"Самая красивая женщина Украины", -пишут в сети.

Ранее мы писали, украинская актриса Ольга Сумская похвасталась соблазнительными фото прямо в постели.

Как видно, Сумская позирует в постели в шелковом пеньюаре нежного оттенка с кружевными вставками. Волосы распущены, спадают волнами. Макияж сделан с акцентом на глаза, губы подведены помадой.

«Люблю хорошие домашние комплекты из шелка... У меня есть несколько прекрасных пижам и халатов, но одеваю в доме спортивный костюм, а в этих комплектах снимаюсь в кино…😜 Насколько часто мы надеваем эту красоту, чтобы муж сделал нам комплимент? Конечно, я бы их носила каждый день, но у плиты с борщом не до гламура… Но душа просит чего-то романтического», - подписала фото актриса.

Напомним, Ольга Сумская показала лицо крупным планом и ошарашила внешностью: "Верни себе брови".

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