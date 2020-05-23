Модель и инстадива Алена Омович, которую в сети окрестили украинской Кардашьян, благодаря ее впечатляющим формам, осчастливила фанатов горячей фотосессией

Как передает Politeka.net, девушка опубликовала свежие снимки в своем микроблоге в Инстаграм, на которых позирует посреди улицы.

Модель продемонстрировала новую коллекцию одного из салонов одежды. Так, Алена покрутилась в супертесном костюме оттенка бежевый металлик - красотка повернулась к камере боком, выпятив шикарные "булочки" и соблазнив пленительными округлостями зоны декольте.

На другом снимке Омович предстала в восхитительном черном костюме, состоящем из откровенного топа и широких брюк. Алена в образе "подружки Джеймса Бонда" застыла в шаге, держа в руках сумочку и мобильный телефон.

Кроме того, Алена похвасталась фигурой в коротеньком комбинезоне серого цвета.

"Очень красивая новая коллекция. Какое фото больше понравилось? 1/2/3/4/5?😈", - подписала снимки модель.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное, не забывая при этом ставить красотке лайки.

"Балдею от твоей фигуры 🔥 топ ❤️"

"Пальчики что ль вывалились?!😳"

"3 образ нереальный💕"

"3й черный лук просто огнище🔥"

"Ты убиваешь своей пылкостью"

"уаууу такая куртая😍🔥"

Ранее мы сообщали, Омович с непривычной для нее прической - кучерявой гривой как у льва - взбудоражила видом в топе и велосипедках телесного цвета. Модель вышла в таком наряде на балкон, взмахнув одной рукой вверх, подставив лицо солнышку и закрыв глаза от удовольствия.

«Где такие шорты купить?», «@alena_omovych а без фотошопа слабо?», «Приходи, покормлю нормально борщом и котлетами!», "А мне все нравится!!!😁", «Кудри супер! Захотелось сразу, пойду тоже сделаю)))», - писали в комментариях.

Напомним, украинская Кардашьян запихнула нереальные размеры под тонкую маечку.

Как сообщала Politeka, украинская Кардашьян соблазнила пикантным видом в "золотом" бикини.

Также Politeka писала, что украинская Кардашьян расстегнула косуху и показала свое пышное "добро".