Известная украинская модель Алена Омович показала себя в постели с едой в развратном наряде
Гламурная красотка, успевшая прославиться в сети как «украинская Кардашьян», опубликовала новое откровенное фото в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
На снимке Омович сидит на своей кровати в весьма оригинальном наряде. На ней черные трусики-стринги с высокой посадкой, позволяющие модели продемонстрировать свои идеальные ягодицы, а также свободный блестящий топик, больше похожий на отдельный кусок ткани, едва прикрывающий пышную грудь красотки.
На голове у Омович красуется милый бантик в крапинку и уши Микки Мауса. Рядом с ней на кровати расположились два больших сета роллов. Модель сидит перед телевизором, на котором видна заставка компании Disney. Омович призналась, что как раз собирается посмотреть мультик.
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«Последние пару месяцев как в тумане...перед глазами одна еда. Кто угадает, что за фильм/мультик я включила по телеку?», - написала девушка в подписи к фото.
Поклонники красотки тут же принялись отгадывать, о каком мультике идет речь, не забывая делать комплименты модели.
«Как же вкусно», «Аппетитно.. ты!», «Всё на этом фото прекрасно... Сложно определиться, чего же хочется больше», «Какая-то ты костлявенькая поправляйся кушай на здоровье», - пишут люди.
Напомним, украинская Кардашьян в кожаном мини изогнулась до неприличия: какая дерзость.
Как сообщала Politeka, украинская Кардашьян без одежды обескуражила видом с черной икрой между ног: "Не стыдно?".
Также Politeka писала, что украинская Кардашьян пошалила красотой в мини-бикини на кровати: "Глаз не оторвать".