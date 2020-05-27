Известная украинская модель Алена Омович показала себя в постели с едой в развратном наряде

Гламурная красотка, успевшая прославиться в сети как «украинская Кардашьян», опубликовала новое откровенное фото в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На снимке Омович сидит на своей кровати в весьма оригинальном наряде. На ней черные трусики-стринги с высокой посадкой, позволяющие модели продемонстрировать свои идеальные ягодицы, а также свободный блестящий топик, больше похожий на отдельный кусок ткани, едва прикрывающий пышную грудь красотки.

На голове у Омович красуется милый бантик в крапинку и уши Микки Мауса. Рядом с ней на кровати расположились два больших сета роллов. Модель сидит перед телевизором, на котором видна заставка компании Disney. Омович призналась, что как раз собирается посмотреть мультик.

«Последние пару месяцев как в тумане...перед глазами одна еда. Кто угадает, что за фильм/мультик я включила по телеку?», - написала девушка в подписи к фото.

Поклонники красотки тут же принялись отгадывать, о каком мультике идет речь, не забывая делать комплименты модели.

«Как же вкусно», «Аппетитно.. ты!», «Всё на этом фото прекрасно... Сложно определиться, чего же хочется больше», «Какая-то ты костлявенькая поправляйся кушай на здоровье», - пишут люди.

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