Модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, прошлась по улице в дерзком мини-платье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, девушка прогуливается по центру Киева в белоснежном мини-платье, оголив роскошные ноги. Кроме того, Сам наряд максимально подчеркивает ее внушительные объемы, особенно когда модель крутиться на камеру.

«Безумные изгибы», «Алена в этом платье великолепна», «очень и очень круто», «Очень хорошее платье... все закрывает», - пишут они.

До этого мы писали, что известная модель Алена Омович, которую называют украинской версией Ким Кардашьян, похвасталась стройностью в мини-юбочке.

Звезда предстала в маленьком белом топе, который едва прикрывал грудь. Белая ткань натянулась из-за большой выпирающей груди.

Омович не надела под топ нижнего белья, что видно по всем известным признакам.

Маленькая игривая юбочка развивалась на ветру, и, казалось, вот-вот поднимется.

Большая грудь, тонкая талия и красивые длинные ножки - Омович великолепная.

"Как будто сломается, борщом ее кормить надо)", "Что красивого??🤔", "Инопланетянка 👎 , а вещи 👍", "Грудь почем?", "Уберите силиконовую🤪🤪🤪", "А юбки только в этом цвете будут?)", "Леди Ураган 🌪", "Топ", "Стройняшка🔥", "Какая красотень", "Ярко🤗сочно🍓🍓🍓очень красиво)", "если инопланетянка , значит космическая внешность 😛🖕🏽", "Как всегда шикарный образ и красивая Алена 😍", "Куколка))", "Безумная и горячая", - написали пользователи сети.

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