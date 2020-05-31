37-річна українська співачка Анна Сєдокова приголомшила надто сміливим декольте і одкровенням про свою печаль

Як передає Politeka.net, артистка опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, на якому блиснула пишними формами в чорному боді. Тканина найкращим чином облягла її завидний бюст, підкресливши чарівні вигини й округлості (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

В такому вигляді Анна продефілювала перед камерою - часом здавалося, що красуня "розгубила" груди через занадто велике декольте.

З пучком на голові, в чорних сонцезахисних окулярах і з грайливою посмішкою Сєдокова підійшла до вікна. Побачивши, що йде дощ, Анна повернулася з розчарованим виразом обличчя.

"Коли все пішло не за планом 😂Але насправді, я все ще вірю, що літу бути! Ми оце збираємося купальники шити, і нас ніхто не зупинить. На синтепоні і можливо хутряні 😜🤫", - поділилася бідами артистка.

Менш ніж за півгодини пост лайкнули більше 65 000 чоловік. Користувачі не скупилися на компліменти.

"Відразу видно, що є відчуття стилю👏"

"Бомба Анна😍"

"Так шикарно виглядаєш для своїх років )"

"Обожнюю🔥🔥🔥Шийте Аня, може завдяки вам літо прийде!❤️"

"У нас теж дощі((( сумно((( грустинушка бл*д...а((("

Раніше ми повідомляли, Сєдокова здивувала кадрами з туалету, куди покликала і своїх дітей. Анна в жовтому халаті підійшла з телефоном в руці до дзеркала і почала його протирати. В цей час стали відбуватися якісь "чудеса": звідкілясь, як за помахом чарівної палички, виникла її старша 15-річна донька Аліна. Через секунду у дівчини на руках вже опинився трирічний братик Гектор.

"А де Моніка?"; "Моніки не вистачає😍"; "Не оч якісно вийшло... Але все одно прикольно 🔥"; "Уті Бозє Мій😁😁😀"; "Дочка красива дуже😯"; "Навіщо там діти?", - писали в коментарях.

Нагадаємо, що епатажна Седокова зняла штани, щоб показати результати своєї дієти: "Ось це дирижабль".

Також Politeka повідомляла, что безсовісна Седокова в крихітному купальнику показала, що вміє зваблювати: «Ось це принади…».