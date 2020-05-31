37-річна українська співачка Анна Сєдокова приголомшила надто сміливим декольте і одкровенням про свою печаль
Як передає Politeka.net, артистка опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, на якому блиснула пишними формами в чорному боді. Тканина найкращим чином облягла її завидний бюст, підкресливши чарівні вигини й округлості (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
В такому вигляді Анна продефілювала перед камерою - часом здавалося, що красуня "розгубила" груди через занадто велике декольте.
З пучком на голові, в чорних сонцезахисних окулярах і з грайливою посмішкою Сєдокова підійшла до вікна. Побачивши, що йде дощ, Анна повернулася з розчарованим виразом обличчя.
"Коли все пішло не за планом 😂Але насправді, я все ще вірю, що літу бути! Ми оце збираємося купальники шити, і нас ніхто не зупинить. На синтепоні і можливо хутряні 😜🤫", - поділилася бідами артистка.
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Менш ніж за півгодини пост лайкнули більше 65 000 чоловік. Користувачі не скупилися на компліменти.
"Відразу видно, що є відчуття стилю👏"
"Бомба Анна😍"
"Так шикарно виглядаєш для своїх років )"
"Обожнюю🔥🔥🔥Шийте Аня, може завдяки вам літо прийде!❤️"
"У нас теж дощі((( сумно((( грустинушка бл*д...а((("
Раніше ми повідомляли, Сєдокова здивувала кадрами з туалету, куди покликала і своїх дітей. Анна в жовтому халаті підійшла з телефоном в руці до дзеркала і почала його протирати. В цей час стали відбуватися якісь "чудеса": звідкілясь, як за помахом чарівної палички, виникла її старша 15-річна донька Аліна. Через секунду у дівчини на руках вже опинився трирічний братик Гектор.
"А де Моніка?"; "Моніки не вистачає😍"; "Не оч якісно вийшло... Але все одно прикольно 🔥"; "Уті Бозє Мій😁😁😀"; "Дочка красива дуже😯"; "Навіщо там діти?", - писали в коментарях.
Нагадаємо, що епатажна Седокова зняла штани, щоб показати результати своєї дієти: "Ось це дирижабль".
Також Politeka повідомляла, что безсовісна Седокова в крихітному купальнику показала, що вміє зваблювати: «Ось це принади…».