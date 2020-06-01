Модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер підкорила красою в яскравому вбранні, який неможливо забути

Фанати зірки створили сторінку в Instagram, присвячену кумиру, передає Politeka.net. На одних з останнє розміщених кадрів модель з'явилася у спокусливому вбранні.

Красуня позувала в яскравій відвертій сукні, яка підкреслила всі вигини її тіла. Одяг синьо-жовтою забарвлення мав глибоке декольте і маленьку довжину. Сукня ледь прикривала сідниці зірки.

Також, плаття відмінно підкреслило тонку талію Кайлі, а груди ледве не вискакували з глибокого вирізу.

Модель одягла кольє і взяла маленьку прозору сумочку.

Довге хвилясте волосся і макіяж в стилі красуні - як не можна краще підійшли до її відвертого образу.

За 19 годин пост зібрав понад 19 тисяч лайків та багато коментарів. Користувачі мережі написали масу компліментів красуні, в тому числі: "Найапетитніша", "Ось це тіло", "Фігура ульот" та інше.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер потрапила у скандал. З минулого року зірку називали наймолодшою мільярдеркою у світі, але все виявилося брехнею.

Компанія Coty, якій зірка продала контрольний пакет Kylie Cosmetics, розповіла про її справжній капітал. Як з'ясувалося, дітище моделі приносило набагато менше прибутку, ніж вона розповідала.

Стан Дженнер оцінюється в 900 мільйонів доларів.

Раніше повідомлялося, що Кайлі Дженнер позувала в небесно-блакитному бікіні і показала свої достоїнства у всій красі.

Схоже, модель знає толк в жаркому відпочинку - вона дуже часто показує, як відпочиває на яхті в сонячну погоду і всіляко підкреслює свій золотистий загар.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер показала свої палкі образи

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